İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düştü, satışlar fren yaptı!

"FİYATI DÜŞÜRDÜM ALICI ÇIKMADI"

"Piyasada durgunluk var ama fiyatlarda da düşüş var" diyen Yorulmaz, "Yüzde 10 civarında bir düşüş oldu. Vatandaşlar fiyatların daha da düşeceğini umarak beklemede olduğunu düşünüyorum. Ben de aracımı pazara 500 bin TL’ye satmak için getirdim. Piyasaya uyum sağlamak için 480 bin TL’ye kadar düştüm ama alıcı çıkmadı" ifadelerini kullandı.