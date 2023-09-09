İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düştü, satışlar fren yaptı!
Enflasyon ve dolar kurunun her geçen artması otomobil piyasasında fiyatların yukarı doğru çıkmasına neden olurken, yaşanan gelişmeler sonrası yurttaşın alım gücü düştü. Söz konusu gelişmeler sonrası ikinci el otomobil pazarında araçların fiyatı düşse de satışlarda bir hareketlilik yaşanmıyor.
Karadeniz’in en büyük oto pazarından biri olan Samsun’da fiyatların yüksek seyretmesi ikinci el otomobillere olan rağbetin düşmesine ve alışverişin olumsuz etkilenmesine neden oldu.
Araba fiyatlarının yüzde 10 oranında düşmesine rağmen satışlarda bir hareketlilik yaşanmıyor. Satıcılar ise, alıcıların fiyatların daha da düşmesini beklediğini belirtti.
"NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"
Fiyatların düşmesine rağmen bunun satışlara yansımadığını ifade eden Hasan Yorulmaz, "Şu anda fiyatlar durgun. Yaz sezonu da bitiğinden piyasa duruldu. Şimdiye kadar alan aldı, satan da sattı. Bundan sonra da ne olacağı belli değil" dedi.
"FİYATI DÜŞÜRDÜM ALICI ÇIKMADI"
"Piyasada durgunluk var ama fiyatlarda da düşüş var" diyen Yorulmaz, "Yüzde 10 civarında bir düşüş oldu. Vatandaşlar fiyatların daha da düşeceğini umarak beklemede olduğunu düşünüyorum. Ben de aracımı pazara 500 bin TL’ye satmak için getirdim. Piyasaya uyum sağlamak için 480 bin TL’ye kadar düştüm ama alıcı çıkmadı" ifadelerini kullandı.