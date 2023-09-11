İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu, lüks otomobillerde satışlar tamamen durdu!
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı nedeniyle satışlar çakılırken, lüks araçlarda ise yaprak kıpırdamıyor. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi büyümesini düşüreceğiz" derken, galericiler ise araç satışlarının düşmesini kredi çıkmamasına bağladı.
Enflasyon ve dolar kurunun her geçen artması otomobil piyasasında fiyatların yukarı doğru çıkmasına neden olurken, yaşanan gelişmeler sonrası yurttaşın alım gücü düştü.
Bu gelişmeler sonrası ikinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı yaklaşık 4 aydır sabit seyrediyor. Bununla beraber araç satışında da gerileme söz konusu. Özellikle lüks ikinci el araçların satışları durma noktasına geldi.
KREDİ ÇIKMIYOR
Galericiler, lüks araca ulaşmanın zorlaştığını belirtirken, 2 milyon TL üzerinde olan araçlara kredinin çıkmadığını söyledi. Vatandaşlar ise daha çok 600 ile 700 bin TL arasında araçlara yöneliyor.
"İKİNCİ EL LÜKS ARAÇLARDA SATIŞ YOK"
İkinci el otomobil piyasasının 4 ay kadar durgun olduğunu belirten galerici Gökhan Ardeşen, "Fiyatlarda düşme çok az, artışında olacağını beklemiyoruz. Fiyatı uygun araçlarda satışlar oluyor fakat ikinci el lüks araçlarda satış yok diyebiliriz" ifadelerini kullandı.