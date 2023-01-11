İkinci el konut kampanyası: Detaylar belli olmaya başladı, top bankalarda
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ikinci el konutlar kampanyasıyla ilgili olarak "Arkadaşlarımız kampanya için bankalarla görüşerek bir çalışma yapıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
"İkinci el konut kampanyası olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
KONUT KAMPANYALARI
• İki konut kampanyası düzenlendi. Bir tanesi TOKİ'nin düzenlemiş olduğu yüzyılın kampanyasıydı. Bu kampanya sayesinde özellikle de asgari düzeyde konuta ulaşımda zorluk çekenlere kapı aralamış olduk. İkinci kampanyayı uzun süren çalışmalar sonucunda sonuca getirip ilan ettik. Şartları izah ederek ortaya koyduk.
• Amacımız, zaman zaman bu kampanyaları yapıyoruz. Konut üreticileriyle de kampanya yaptık. Bunu sadece faiz kampanyasına dönüştürmeyelim, finansal bir mimari olsun. Özellikle de orta gelir seviyesindeki vatandaşlar konuta ulaşırken bunu kalıcı olarak bilsin, üretici de önünü görsün. Mortgage'ın bir uygulamasını da gerçekleştirmiş olalım. 15 yıl vade yaptık. Orta gelir seviyesindeki vatandaşların konut fiyatlarında yükseliş oldu. İlk yıllardaki taksitlerin ödenmesi konusunda kolaylıklar getirdik. Faizi asgari seviyeye getirdik.