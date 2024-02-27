İkinci el araçlara talep arttı: İşte en çok tercih edilen otomobiller
İkinci el otomobil piyasasına talep arttı. 2 veya 3 yaşındaki ve 50.000 km altındaki araçlar revaçta.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar nominal olarak yükselmiş olsa da, enflasyonun etkisiyle düzeltilen reel fiyatlar alıcılar için cazip bir düşüşe işaret ediyor. Bu durum, özellikle belli yaş ve kilometre aralığındaki araçlara olan talebi şekillendiriyor. Piyasada en çok aranan araçlar genellikle yakıt verimliliği, düşük bakım maliyetleri, güvenilirlik ve marka değeri gibi faktörlere göre belirleniyor.
Geçtiğimiz yılın kasım ve aralık aylarında bir düşüş trendi gözlenmişti. 2024 yılı Ocak ayında ikinci el otomobil fiyatlarında bir artış söz konusu olsa da enflasyona indirgenmiş reel fiyatlar düşük seviyelerini koruyor.
Milliyet'in haberine göre, bu gelişmelerle birlikte ikinci el otomobile talep arttı.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yaptığı açıklamada, 2024 yılı itibarıyla sıfır otomobil fiyat artışlarının ikinci el etiket fiyatlarına da yansıdığını belirtti.
Ertemel, "2023 yılı Aralık ayına kıyasla ocak ve son günlerine yaklaştığımız şubat aylarında ikinci el otomobil etiket fiyatlarında %2-3 oranında artış gözlemliyoruz" dedi.
Ertemel, geçen yılın piyasa koşullarının olağanüstü olduğunu ve bu durumun fiyatlamalara doğrudan yansıdığını söyledi. Bu nedenle, geçen yıl ve bu yılın fiyatlamaları arasında doğrudan bir kıyaslama yapmanın sağlıklı olmayabileceğini ifade etti.
Hayrettin Ertemel, son verilere göre ortalama otomobil fiyatlarının düştüğünü belirtti. Ertemel'e göre, şu anda piyasada sıfır araçlara olan talebin artmasıyla birlikte, genç ikinci el araçlara olan ilgi de artıyor. Özellikle 2 veya 3 yaşındaki ve 50.000 km altındaki araçlara son bir ay içerisinde artan bir talep söz konusu.
Ertemel ayrıca, önümüzdeki dönemde, sıfır araç fiyatlarının artmasına karşın ikinci el fiyatlarının sabit kalması nedeniyle, ilkbahar ayları itibarıyla ikinci el otomobil talebinin artacağını öngördüğünü ifade etti ve bu süreçte, mevcut koşullar ve artan talebe bağlı olarak ikinci el otomobil fiyatlarında da bir artış yaşanabileceğini de belirtti.