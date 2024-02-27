İkinci el araçlara talep arttı: İşte en çok tercih edilen otomobiller

Yeni yılın başlamasıyla birlikte ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar nominal olarak yükselmiş olsa da, enflasyonun etkisiyle düzeltilen reel fiyatlar alıcılar için cazip bir düşüşe işaret ediyor. Bu durum, özellikle belli yaş ve kilometre aralığındaki araçlara olan talebi şekillendiriyor. Piyasada en çok aranan araçlar genellikle yakıt verimliliği, düşük bakım maliyetleri, güvenilirlik ve marka değeri gibi faktörlere göre belirleniyor.