İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak
İkinci el araç ve konut satışlarında kurallar sil baştan değişti! Sahte ilan ve dolandırıcılığa karşı yeni dönem bugün resmen başladı. Artık elektronik ilan doğrulama sistemiyle sadece yetki belgesi olanlar ve e-Devlet’ten onaylı kişiler ilan verebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği elektronik ilan doğrulama sistemi, bugün itibarıyla ikinci el araç ve gayrimenkul ilanlarında yeni bir dönemi başlattı. Artık elektronik ilan doğrulama sistemiyle sadece yetki belgesi olanlar ve e-Devlet’ten onaylı kişiler ilan verebilecek. Şubat ayında duyurulan düzenleme ile birlikte, ilan platformlarında güvenli ve şeffaf bir yapı kurulması amaçlanıyor.
YETKİ BELGESİ ALMA SÜRESİ BUGÜN DOLDU
Galericilere yönelik getirilen yetki belgesi zorunluluğunda geçiş süreci bugün sona erdi. Artık 2023, 2024 ve 2025 model araçlara ilişkin ilanlar yalnızca yetki belgesi bulunan kişiler tarafından yayınlanabilecek. Bu kapsamda, ilan oluşturabilmek için yetki belgesi alma süresi dolmuş oldu.
Tüm model yıllarını kapsayan ilanlar için ise zorunluluk 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra yetki belgesi olmayan kişilerin, ticari amaçla ilan yayınlaması mümkün olmayacak.
İLAN SİTELERİ ÜZERİNDEN SATILAMAYACAK
Kişisel satışlarda ise bir istisna bulunuyor. Araç sahibinin kendisi ya da birinci ve ikinci derece yakınları, herhangi bir yetki belgesi gerekmeden ilan verebilecek. Ancak bunun dışında kalan kişiler, üçüncü şahıs olarak ilan siteleri üzerinden satış gerçekleştiremeyecek.
SATILIK KONUTLAR İÇİN DE ARTIK GEÇERLİ
Elektronik ilan doğrulama sistemi yalnızca taşıtlar için değil, gayrimenkuller için de zorunlu hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana kiralık ilanlar için geçerli olan sistem, 7 Nisan itibarıyla satılık ilanları da kapsayacak. Bu tarihten sonra yalnızca e-Devlet üzerinden doğrulama yapan mülk sahipleri ya da onların yetkilendirdiği kişiler, satılık konut ilanı oluşturabilecek.
Yeni sistemle birlikte hem emlak hem otomotiv sektöründe sahte ilanların ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.