İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak

SATILIK KONUTLAR İÇİN DE ARTIK GEÇERLİ

Elektronik ilan doğrulama sistemi yalnızca taşıtlar için değil, gayrimenkuller için de zorunlu hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana kiralık ilanlar için geçerli olan sistem, 7 Nisan itibarıyla satılık ilanları da kapsayacak. Bu tarihten sonra yalnızca e-Devlet üzerinden doğrulama yapan mülk sahipleri ya da onların yetkilendirdiği kişiler, satılık konut ilanı oluşturabilecek.

Yeni sistemle birlikte hem emlak hem otomotiv sektöründe sahte ilanların ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.