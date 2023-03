İkinci el araç piyasası el freni çekti, piyasa durdu!

"SEÇİME KADAR HAREKET BEKLEMİYORUZ"

40 yıldır galericilik yapan Uğur Kaplan, deprem ve enflasyon gibi durumların piyasanın durgun seyretmesinin en büyük nedeni olduğunu söyledi. Seçimlerin bir belirsizlik oluşturduğunu aktaran Kaplan, “Şu an ikinci el araç satış piyasası çok durgun seyrediyor. Eskiden bayram dönemlerinde çok hareketlilik olurdu. Seçimden sonra bir hareketlilik olabilir. Şu an bir belirsizlik olduğu için seçime kadar hareket beklemiyoruz. Şu an tek talep 200 bin TL fiyatlarında seyreden araçlarda var. Ancak bu fiyatlara güzel bir araba bulmak çok zor” ifadelerini kullandı.