İkinci El Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Rüzgar Tersine Esmeye Başladı, İlan Süreleri Değişti

İLANLARIN YAYINDA KALMA SÜRESİ UZADI

Raporda yer alan verilere göre, Ocak 2025'te otomobil talep endeksi bir önceki aya kıyasla değişmezken, 2024'te aynı dönemdeki seviyesine göre yüzde 11,2 oranında artış gösterdi.

Piyasadaki hareketlilik göstergelerinden biri olan "satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı" bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 20,3 seviyesine geriledi. Bu düşüş, ilan sayısındaki yüzde 0,7 ve satılan otomobil sayısındaki yüzde 7'lik azalmaya bağlandı.

İkinci el otomobil ilanlarının ortalama yayında kalma süreleri de uzadı. Aralık 2024'te 20,2 gün olan "kapatılan ilan yaşı" ocak ayında 21,1 güne yükseldi.