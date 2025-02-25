İkinci El Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Rüzgar Tersine Esmeye Başladı, İlan Süreleri Değişti
İkinci el otomobil piyasasına ilişkin yapılan araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ünlü alım-satım sitesinin verilerine göre, ikinci el araç piyasasında rüzgar tersine döndü.
Kaynak: AA
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından 'Sahibinden' verileri baz alınarak hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu, ikinci el otomobil piyasasındaki son durumu ortaya koydu. Rapora göre, Ocak 2025'te otomobil talebi bir önceki aya göre sabit kalırken, reel fiyatlardaki düşüş devam etti.
İLANLARIN YAYINDA KALMA SÜRESİ UZADI
Raporda yer alan verilere göre, Ocak 2025'te otomobil talep endeksi bir önceki aya kıyasla değişmezken, 2024'te aynı dönemdeki seviyesine göre yüzde 11,2 oranında artış gösterdi.
Piyasadaki hareketlilik göstergelerinden biri olan "satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı" bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 20,3 seviyesine geriledi. Bu düşüş, ilan sayısındaki yüzde 0,7 ve satılan otomobil sayısındaki yüzde 7'lik azalmaya bağlandı.
İkinci el otomobil ilanlarının ortalama yayında kalma süreleri de uzadı. Aralık 2024'te 20,2 gün olan "kapatılan ilan yaşı" ocak ayında 21,1 güne yükseldi.
REEL FİYATLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Son 19 aydır düşüş trendinde olan reel otomobil fiyatları, ocak ayında da gerilemeye devam etti. Reel fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 düşerek 151,7 seviyesine geriledi. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 47,9'a kadar yükselen yıllık fiyat değişim oranı, Haziran 2024'te yüzde -41,4 seviyesine düşmüştü. Ocak 2025 itibariyle yıllık reel fiyat düşüşü yüzde -23,5 olarak kayıtlara geçti.
ORTALAMA FİYATLARDA YÜKSELİŞ
Veriler, nominal fiyatlarda ise bir artış yaşandığını gösterdi. Aralık 2024'te 908 bin 588 TL olan ortalama otomobil fiyatı, Ocak 2025'te 935 bin 136 TL'ye yükseldi. Yıllık bazda ise ortalama fiyat yüzde 8,7 oranında artış kaydetti.
OCAK AYI İTİBARIYLA SATIŞLAR DURGUNLAŞTI
Sektör temsilcileri, talebin temmuz-ekim döneminde artıp kasım ve aralıkta gerilemesinin ardından ocak ayında durağanlaştığını belirtiyor.