İkinci el araba almak isteyenler dikkat: Süre verildi

Yıl sonuna doğru bayilerin sıfır otomobil satışlarında fiyat düşüşüne gitmesi ve çeşitli kampanyalar açıklaması ile piyasaya binlerce yeni aracın girdiğini söyleyen Örnek şunları ifade etti:

"Bu da ikinci ele rağbeti azalttı. Hâl böyle olunca da fiyatlar düştü. Hele ki geçen yılın ilk çeyreğinde araç alanlar şu an istedikleri fiyatları bulamıyor. Ancak piyasa yeniden eski günlerine dönecek. Çünkü sıfır fiyatları yükselmeye başladı. Daha bugün büyük bir otomobil markası yeni fiyatlarını açıkladı. Tüm modellerinde yüzde 5-8 zam yaptı. Bu furya devam edecek. Çünkü yıl sonunda satılan araçlar 2023 idi. Şimdiler ise 2024 ve maliyet farkı var. Dövizdeki artış da etkili oluyor. Seçim sonrası dövizin yükselmesi bekleniyor. Bu da fiyatları yükseltecek."