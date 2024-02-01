İkinci el araba almak isteyenler dikkat: Süre verildi
İkinci el araba fiyatları galerilerde yüzde 15’e kadar geriledi. Ancak ilan sitelerinde bireyse satıcılar fiyatı sabit bırakmak bir yana yüzde 20 yükseltti.
İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat düşüşleri Eylül ayından bu yana sürüyor. Ortalama fiyatlar yüzde 10-15, bazı lüks araçlarda ise yüzde 20’leri buldu.
Galericiler fiyatları olması gereken banda çekti. Ancak aracını satmak isteyen vatandaş fiyatı aşağıya çekmek istemiyor. Bunda en büyük sebep ise aracını fiyatların en yüksek olduğu dönemde almış olması.
Örneğin bundan tam bir yıl önce (Şubat 2023) 1 milyon 300 bin liraya otomobil alan bir kişi, bugün aracını aynı fiyata satamıyor. Galeriye gittiğinde araca 1 milyon ve aşağısı fiyat veriliyor.
Kendi satmak istediğinde ise aldığı fiyatın üstüne çıkamıyor. Bu nedenle satmayıp ilanda bırakmayı tercih ediyor. Bu da ‘belirleyici’ fiyat oluyor. Çünkü araç alan kişilerin çoğu ilan sitesi üzerinden aracının fiyatını belirliyor.
Kısacası esnaf ticarete devam etmek için fiyatları aşağı çekerken, bireysel satıcı beklemeyi tercih ediyor.
Bu da internette ‘köpük’ fiyata sebep oluyor. Galericiler ikinci elde fiyatların bir süre daha düşük seyredeceğini, ancak Haziran-Temmuz döneminde yeniden yükselişe geçeceğini ifade ediyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre, galerici Yaşar Örnek, “Piyasa düştü. Satıcı vatandaş, bunu kabul etsin. Bize de gelip aracını satmak için fiyat alıyorlar. Piyasa düştüğü için ona göre fiyat veriyoruz, yemediğimiz hakaret kalmıyor. Her dönem ikinci elden kazanamazsın ya da sabretmek zorundasın” dedi.
"Geçen yıl pik dönemden aldığın aracı şimdi üstüne kâr koyup satamıyorsun. İlana yüksek fiyattan koyunca da belirleyici fiyat oluyor" ifadelerini kullanan Örnek, "Kişisel ilanlardaki arabaların çoğu normal piyasa değerinin yüzde 20 üstünde… Bireysel alıcı da satıcı da malum siteyi dikkate alıyor. Normal piyasa bu değil. En azından şimdilik" şeklinde değerlendirmede bulundu.
Yıl sonuna doğru bayilerin sıfır otomobil satışlarında fiyat düşüşüne gitmesi ve çeşitli kampanyalar açıklaması ile piyasaya binlerce yeni aracın girdiğini söyleyen Örnek şunları ifade etti:
"Bu da ikinci ele rağbeti azalttı. Hâl böyle olunca da fiyatlar düştü. Hele ki geçen yılın ilk çeyreğinde araç alanlar şu an istedikleri fiyatları bulamıyor. Ancak piyasa yeniden eski günlerine dönecek. Çünkü sıfır fiyatları yükselmeye başladı. Daha bugün büyük bir otomobil markası yeni fiyatlarını açıkladı. Tüm modellerinde yüzde 5-8 zam yaptı. Bu furya devam edecek. Çünkü yıl sonunda satılan araçlar 2023 idi. Şimdiler ise 2024 ve maliyet farkı var. Dövizdeki artış da etkili oluyor. Seçim sonrası dövizin yükselmesi bekleniyor. Bu da fiyatları yükseltecek."
Sıfırda yaşanan fiyat artışlarının ikinci ele ilgiyi eski seviyeye getireceğini söyleyen Örnek, "Yılın ikinci yarısından sonra ikinci elde hareketlilik bekliyoruz. Hem sıfıra gelen zamlar hem de yaz dönemine girilmesiyle ikinci el eski günlerine dönecektir. Bugünkü yüzde 10-15’lik kayıplar telafi edilir. Ancak satıcıların biraz daha sabretmeleri gerekiyor" dedi.