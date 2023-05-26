İki lider de söyledi, emekli bayram ikramiyelerinde zam kesinleşti: İşte kulislerde konuşulan rakam
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için geri sayım sürerken, liderlerin vaatleri milyonlarda büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun en dikkat çeken vaadi emeklinin bayram ikramiyesinin asgari ücret kadar olmasıydı. Erdoğan'dan da emekli bayram ikramiyesine zam sinyali geldi.
Emekli ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı’nı beklerken bir yandan da emekli bayram ikramiyesinde yeni tutarın ne olacağını merak ediyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklinin bayram ikramiyesinin asgari ücret kadar olması vaadinin ardından Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan da zam sinyali geldi.
Erdoğan yaptığı son açıklamada ‘Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz’ ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu da en dikkat çeken vaatlerinin arasında yer alan bayram ikramiyesi için ‘Kurban Bayramı’nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak’ demişti.
Emekliye bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında hayata geçmişti. Aradan geçen 5 senede ise yüzde 100 zamlanarak ikramiye tutarı bin liradan 2 bin liraya yükseltilmişti.