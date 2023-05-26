İki lider de söyledi, emekli bayram ikramiyelerinde zam kesinleşti: İşte kulislerde konuşulan rakam

Kemal Kılıçdaroğlu da en dikkat çeken vaatlerinin arasında yer alan bayram ikramiyesi için ‘Kurban Bayramı’nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak’ demişti.