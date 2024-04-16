İki dev bankadan altın tahmini

Analistler, altının son yükselişinin jeopolitik gerilimler tarafından kolaylaştırıldığını ve daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artıracağını söyledi. Raporda ayrıca değerli metalin, ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiği belirtildi.