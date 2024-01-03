İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

“Ya kök aylıkları şu anki taban aylık olan 7500 liraya çekip, ardından 6 aylık enflasyon zammını uygulayabilirler. O da beklenen yüzde 38’lik zam ile 10.350 liraya denk gelmiş olacak. Ya da yüzde 38’lik enflasyona yüzde 12 refah payı ekleyerek oran memur maaş zammına eşitlenir.