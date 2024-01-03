İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı bugün saat 10.00’da belli oluyor.
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıklayacak. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından Bağ-Kur, SSK emekli kök maaş zammı için 6 aylık enflasyon netleşecek.
Meclis taban aylık ve refah payı düzenlemeleri için harekete geçecek.
SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı emeklilerin zam oranını yansıtıyor.
Yükselen enflasyon döneminde bu oranlara ek olarak refah payı da veriliyor.
Milyonlarca emekli Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken ekonomistlerin beklentileri de ortaya çıktı. Buna göre aylık yüzde 3,19 artması beklenen enflasyonun, yıllık yüzde 65,19 olacağı öngörüldü.
Rakamların bu şekilde gelmesi ile 37,92’lik zam emeklinin cebine kesin olarak girecek. 5 aylık enflasyon ise yüzde 33,66 olarak netleşmişti.
Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı gibi ihtimaller milyonların önündeki 3 seçenek olarak duruyor
SGK Uzmanı Emin Yılmaz Mynet’e özel olarak yaptığı açıklamasında o formüllere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Ya kök aylıkları şu anki taban aylık olan 7500 liraya çekip, ardından 6 aylık enflasyon zammını uygulayabilirler. O da beklenen yüzde 38’lik zam ile 10.350 liraya denk gelmiş olacak. Ya da yüzde 38’lik enflasyona yüzde 12 refah payı ekleyerek oran memur maaş zammına eşitlenir.
Böylece zam oranı asgari ücretli, emekli ve memur için herkesi yüzde 50 olarak eşitlenebilir. Buradaki alternatiflerin üzerinde değişiklik yapılması şu an için gözüküyor."
Ancak tüm bunlar için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde.