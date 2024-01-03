İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı bugün saat 10.00’da belli oluyor.

İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıklayacak. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından Bağ-Kur, SSK emekli kök maaş zammı için 6 aylık enflasyon netleşecek.

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 2

Meclis taban aylık ve refah payı düzenlemeleri için harekete geçecek.

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 3

SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı emeklilerin zam oranını yansıtıyor.

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 4

Yükselen enflasyon döneminde bu oranlara ek olarak refah payı da veriliyor.

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 5

Milyonlarca emekli Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken ekonomistlerin beklentileri de ortaya çıktı. Buna göre aylık yüzde 3,19 artması beklenen enflasyonun, yıllık yüzde 65,19 olacağı öngörüldü.

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 6

Rakamların bu şekilde gelmesi ile 37,92’lik zam emeklinin cebine kesin olarak girecek. 5 aylık enflasyon ise yüzde 33,66 olarak netleşmişti.

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 7

Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı gibi ihtimaller milyonların önündeki 3 seçenek olarak duruyor

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 8

SGK Uzmanı Emin Yılmaz Mynet’e özel olarak yaptığı açıklamasında o formüllere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 9

“Ya kök aylıkları şu anki taban aylık olan 7500 liraya çekip, ardından 6 aylık enflasyon zammını uygulayabilirler. O da beklenen yüzde 38’lik zam ile 10.350 liraya denk gelmiş olacak. Ya da yüzde 38’lik enflasyona yüzde 12 refah payı ekleyerek oran memur maaş zammına eşitlenir.

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 10

Böylece zam oranı asgari ücretli, emekli ve memur için herkesi yüzde 50 olarak eşitlenebilir. Buradaki alternatiflerin üzerinde değişiklik yapılması şu an için gözüküyor."

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İki alternatifli reçete masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 11

Ancak tüm bunlar için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde.

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