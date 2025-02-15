İhtiyaç Kredisinde Düğmeye Basıldı: Tablo Sil Baştan Değişti! İşte En Uygun İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar
BDDK, 36 ay vadeli kredilerin limitini 125 bin TL’ye, 24 ay vadeli krediler için ise 125 bin TL-250 bin TL aralığına çıkardı. Bu düzenlemeyle birlikte vatandaş en uygun ihtiyaç kredisi koşulları için bankaların tekliflerini araştırmaya başladı. Peki 125 bin TL’nin 36 ay ve 250 bin TL’nin 24 ay vadede geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredisi limitlerinde önemli bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeyle birlikte, tüketicilerin daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilme imkanı doğdu. Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce 36 ay için 50 bin TL, 24 ay için 100 bin TL olan kredi limitleri, güncel düzenlemeyle önemli ölçüde arttırıldı.
Böylelikle 36 ay vadeli krediler için limit 125 bin TL'ye, 24 ay vadeli krediler için ise 125 bin TL ile 250 bin TL arasında bir aralığa çıkarıldı. Kredi limitlerindeki artış, tüketicilerin kredi talebini de artırdı.
Kredi limitlerindeki artışla birlikte bankalar arasında rekabet de kızıştı. Tüketiciler, en uygun ihtiyaç kredisi koşulları için bankaların tekliflerini araştırmaya başladı. Şu anda bankalar arasında en düşük faiz oranı %2,99 olarak öne çıkıyor.
YENİ LİMİTLERE GÖRE EN UYGUN KREDİ SEÇENEKLERİ
125 BİN TL KREDİ/36 AY GERİ ÖDEME
Denizbank
Vade: 36 ay
En Düşük Oran: %2,99
Aylık Taksit: 6 bin 508 TL
Toplam Geri Ödeme: 234 bin 280 TL
250 BİN TL KREDİ/24 AY GERİ ÖDEME
Getir Finans
Vade: 24 ay
En Düşük Oran: %3,55
Aylık Taksit: 17 bin 445 TL
Toplam Geri Ödeme: 418 bin 686 TL