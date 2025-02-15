İhtiyaç Kredisinde Düğmeye Basıldı: Tablo Sil Baştan Değişti! İşte En Uygun İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredisi limitlerinde önemli bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeyle birlikte, tüketicilerin daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilme imkanı doğdu. Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce 36 ay için 50 bin TL, 24 ay için 100 bin TL olan kredi limitleri, güncel düzenlemeyle önemli ölçüde arttırıldı.