İhtiyaç kredisi faizleri uçtu: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

İhtiyaç kredisi faizleri 13 puan artarak yüzde 76 ile son 22 yılın zirvesine ulaştı.Ekonomim'in haberine göre; mevduat faizleri ise yüzde 55'i aştı. 100 bin liralık bir ihtiyaç kredisi için 12 aylıkta geri ödeme tutarı ortalama 30 bin lira arttı.