İhtiyaç kredisi alacaklar dikkat: Faizler fırladı, sınırlama getirildi
Son toplantıda politika faizinin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrası bankacılık sektöründe hareketlilik başladı.
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 15 seviyesine yükseltilen politika faizi artışı sonrasında bankacılık sektöründe hareketlilik başladı. Tüketici kredi faizleri yönünü yukarıya, TL mevduat faizleri ise aşağıya çevirdi.
Ticari kredilerde Merkez Bankası’nın faiz üst limiti devam ettiği için politika faizi kadar güncelleme yapılsa da arz halen daha sınırlı bulunuyor. Kamu bankalarında faizlerin en az 70 baz puan arttığı öne sürülürken özel bankalarda ise artış 50 baz puanı geçti.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ AYLIK YÜZDE 5’İ BULDU
Ekonomi Gazetesi'nin bankacılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ticari kredilerde bankacılık sektörü kaynaklarına göre kullandırım sınırlı ve arz oldukça düşük seviyede devam ediyor. Hatta bazı kaynaklar ‘ticari kredi verilmiyor’ diye de ifade kullanıyor.
İhtiyaç kredilerinde ise kamu başta olmak üzere bankacılık sektörü faizleri arttırdı. Uzunca bir süre kamu bankaları 70 bin liraya kadar ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1,94 seviyesinden kabaca yıllık bileşik faiz yüzde 25 seviyelerinde kullandırıyordu. Bu hafta başından itibaren kamu bankaları ihtiyaç kredi faizini yüzde 2,64’e çekti.