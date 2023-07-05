İhtiyaç kredisi alacaklar dikkat: Faizler fırladı, sınırlama getirildi

Ticari kredilerde Merkez Bankası’nın faiz üst limiti devam ettiği için politika faizi kadar güncelleme yapılsa da arz halen daha sınırlı bulunuyor. Kamu bankalarında faizlerin en az 70 baz puan arttığı öne sürülürken özel bankalarda ise artış 50 baz puanı geçti.