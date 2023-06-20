'İhtiyaç kredilerine 50 bin lira sınırı' iddiası: 'Daha da aşağı çekilebilir'
Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi bazı bankaların ihtiyaç kredisi sınırını 50 bin liraya düşürdüğü ve bu rakamın daha da aşağı çekilebileceği iddia edildi.
Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası (TCMB) başkanı olarak atanmasının ardından, tüm gözler TCMB Para Politikası Kurulu’nun bu perşembe açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi.
Halen yüzde 8.5 olarak uygulanan politika faiziyle ilgili tahminler yüzde 15-40 olarak ortaya çıkarken özellikle bankalar bekleme sürecine girdi.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bazı bankaların ihtiyaç kredisine perşembe gününe kadar 50 bin lira sınırı getirdiği konuşuluyor.
Kredilerde memur için taksit sayısı 36 aya kadar çıkarken memur olmayanlar için 12 ay sınırı da var. Bankacılar bugün ve yarın için 50 bin sınırının daha da aşağıya çekilebileceğine işaret ediyor.