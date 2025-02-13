İflas Etti, Küllerinden Yeniden Doğdu: Ayakkabı Devi 200 Mağaza Birden Açıyor!
Spor giyim sektöründe son yıllarda dikkat çeken bir büyüme kaydeden Skechers, 2025 yılı sonuna kadar 200 yeni mağaza açmayı planladığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönem iflas eden ancak küresel pazarda yeniden güçlü bir yer edinen marka, 2024 yılında 8,97 milyar dolarlık rekor gelir elde ederek bir önceki yıla kıyasla %12,5’lik bir büyüme sağladı.
MARKA DEĞERİ İÇİN DEV ANLAŞMA
Skechers, marka bilinirliğini artırmak amacıyla spor dünyasının önde gelen isimleriyle iş birliklerini sürdürüyor. İngiliz futbol yıldızı Harry Kane gibi ünlü sporcularla yapılan sponsorluk anlaşmaları, markanın küresel pazardaki etkisini güçlendiriyor.
620 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR
Şirketin büyüme stratejisinin merkezinde, spor ve günlük giyimi birleştiren athleisure trendinin yükselişi bulunuyor. 2024 itibarıyla 338-403 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen athleisure pazarının, 2030’a kadar 620 milyar doları aşması bekleniyor. Pandemi sonrası evden çalışma kültürünün yaygınlaşması ve spor aktivitelerine artan ilgi, bu sektörün hızlı büyümesini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.
YENİ KONSEPTLER VE BÜYÜK MAĞAZALARLA GELİYOR
Skechers, geleneksel perakende mağazalarının yanı sıra müşteri deneyimini öne çıkaran yeni konsept mağazalar açmaya yöneliyor. Şirketin Operasyon Direktörü David Weinberg, yaptığı açıklamada alışveriş merkezleri, büyük mağazalar ve yoğun trafiğe sahip bölgelerde yeni mağaza açılışlarına hız vereceklerini belirtti.
ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETECEK
Şubat ayı itibarıyla 14 yeni mağaza açan Skechers, yıl sonuna kadar bu sayıyı 180-200’e çıkarmayı hedefliyor. Genişleme sürecinde sadece ayakkabı ve günlük spor giyimle sınırlı kalmayarak, basketbol, futbol, golf, koşu ve pickleball gibi farklı spor dallarına yönelik ürünlerle de büyümeye devam edecek.
Athleisure, spor giyim ile günlük giyimi birleştiren ve hem şık hem de fonksiyonel tasarımlar sunan bir moda akımı olarak öne çıkıyor. Skechers, bu trendin ivmesini arkasına alarak küresel ölçekte büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.