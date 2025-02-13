İflas Etti, Küllerinden Yeniden Doğdu: Ayakkabı Devi 200 Mağaza Birden Açıyor!

ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETECEK

Şubat ayı itibarıyla 14 yeni mağaza açan Skechers, yıl sonuna kadar bu sayıyı 180-200’e çıkarmayı hedefliyor. Genişleme sürecinde sadece ayakkabı ve günlük spor giyimle sınırlı kalmayarak, basketbol, futbol, golf, koşu ve pickleball gibi farklı spor dallarına yönelik ürünlerle de büyümeye devam edecek.

Athleisure, spor giyim ile günlük giyimi birleştiren ve hem şık hem de fonksiyonel tasarımlar sunan bir moda akımı olarak öne çıkıyor. Skechers, bu trendin ivmesini arkasına alarak küresel ölçekte büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.