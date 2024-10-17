İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bu Araçların Trafiğe Çıkması Artık Yasaklanıyor

İçişleri Bakanlığı, o araçlar için düğmeye bastı. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde artış gösteren çakarlı araç kullanımıyla ilgili önemli bir adım atıldı. Yoğun trafikle mücadele kapsamında, yasa dışı çakar lambası kullanan araçlar üzerinde sıkı denetimler başlatılacak. Yapılan kontrollerde, birçok aracın izinsiz çakar lambası kullandığı tespit edildi. Bu durumun yaygınlaşması üzerine bakanlık, usulsüz kullanımın önüne geçmek için yeni bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor.