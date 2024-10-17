İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bu Araçların Trafiğe Çıkması Artık Yasaklanıyor
İçişleri Bakanlığı, son yıllarda artış gösteren çakarlı araç kullanımıyla ilgili düğmeye bastı. Usulsüz şekilde çakar lambası kullanan araç sahiplerinin, bu cihazları çıkarmaması durumunda arabaları trafikten men edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, o araçlar için düğmeye bastı. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde artış gösteren çakarlı araç kullanımıyla ilgili önemli bir adım atıldı. Yoğun trafikle mücadele kapsamında, yasa dışı çakar lambası kullanan araçlar üzerinde sıkı denetimler başlatılacak. Yapılan kontrollerde, birçok aracın izinsiz çakar lambası kullandığı tespit edildi. Bu durumun yaygınlaşması üzerine bakanlık, usulsüz kullanımın önüne geçmek için yeni bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor.
YASA DIŞI KULLANIM REKOR KIRDI
İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde çakar araçların yasa dışı kullanımında son yılların en yüksek seviyeleri kaydedildi. Emniyet güçleri, bu durumla ilgili önlemleri artırarak denetimlerini sıklaştırmayı planlıyor.
TRAFİKTEN MEN EDİLECEK
Usulsüz şekilde çakar lambası kullanan araç sahiplerinin, bu cihazları araçlarından çıkarmaması durumunda, araçları trafikten men edilecek. Yetkililer, iş adamlarından suç örgütü liderlerine kadar birçok kişinin yasa dışı çakar kullanımı yaptığını belirterek, bu uygulama ile cezaların daha da artırılacağını vurguladı.
Yasa dışı kullanım tespit edildiğinde, çakarlı araçlar ve sahipleri hakkında hızlıca kısıtlayıcı tedbirler uygulanacak. Yetkililer, "Zengin kişiler ve suç örgütü liderleri, trafik cezasını ödeyip çakar kullanmaya devam ediyor. Bu duruma fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek" şeklinde açıklamalarda bulundu.