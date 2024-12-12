İçeriden Duyum Alan Fatih Portakal Asgari Ücrete Yapılacak Zammı Canlı Yayında Açıkladı! Net Bu Rakam Olacak
Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal, yeni yılda belirlenecek asgari ücretle ilgili son tahminini paylaşırken, Türk-İş'in beklenen tutarın altındaki bir rakama imza atmayacağını iddia etti.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücret, yıl boyunca yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünde ciddi kayıplar yaşarken, milyonlarca vatandaş gözlerini yeni yılda belirlenecek tutara çevirdi. Asgari ücrete yapılacak artış, yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, diğer maaşlar için de belirleyici bir referans oran olması nedeniyle büyük bir merakla bekleniyor.
İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ, ANCAK RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ
Yılın ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı dün yapıldı. Toplantıda henüz net bir rakam konuşulmazken, kulis bilgileri kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken tahminler ve değerlendirmelerde bulundu.
Portakal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) asgari ücret artışında "beklenen enflasyon" formülünün uygulanmasını önerdiğini, ancak çalışan kesimin minimum "gerçekleşen enflasyon" oranında bir artış talep ettiğini belirtti. Bu iki farklı yaklaşımın hükümet tarafından değerlendirildiğini ifade eden Portakal, uzlaşıya yönelik formüllerin gündemde olduğunu dile getirdi.
“23 BİN LİRA CİVARINDA BİR RAKAM KONUŞULUYOR”
Fatih Portakal, yeni asgari ücretle ilgili yaptığı tahminlerde şu ifadeleri kullandı:
"2025 için yüzde 25 civarında bir artış beklentisi var. Ancak benim tahminim, yeni bir formül uygulanacak. Beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon oranlarının ortalaması alınarak yüzde 35 civarında bir artış yapılacak. Bu da yaklaşık 23 bin lira gibi bir rakama denk geliyor. Çok zaman kalmadı, zaten yaklaşık 15 gün içinde rakam açıklanacak."
“TÜRK-İŞ İMZA ATMAYABİLİR”
Portakal, asgari ücret artışında Türk-İş'in tavrına da değinerek şu yorumda bulundu:
"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk-İş’in önerilen rakama imza atmayacağını düşünüyorum. Masadan kalkmaları muhtemel. Süreç yine benzer şekilde ilerleyecek"
Yeni asgari ücretin ne olacağı ve taraflar arasında nasıl bir uzlaşı sağlanacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Milyonlarca çalışanın gözü ise komisyondan çıkacak kararda.