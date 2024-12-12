İçeriden Duyum Alan Fatih Portakal Asgari Ücrete Yapılacak Zammı Canlı Yayında Açıkladı! Net Bu Rakam Olacak

“23 BİN LİRA CİVARINDA BİR RAKAM KONUŞULUYOR”

Fatih Portakal, yeni asgari ücretle ilgili yaptığı tahminlerde şu ifadeleri kullandı:

"2025 için yüzde 25 civarında bir artış beklentisi var. Ancak benim tahminim, yeni bir formül uygulanacak. Beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon oranlarının ortalaması alınarak yüzde 35 civarında bir artış yapılacak. Bu da yaklaşık 23 bin lira gibi bir rakama denk geliyor. Çok zaman kalmadı, zaten yaklaşık 15 gün içinde rakam açıklanacak."