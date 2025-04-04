İBB Duyurdu: 4 Gün Boyunca Tamamen Ücretsiz Oldu
İBB iştiraki Kültür AŞ, 18 yaş ve altı gençler için kültürel bir kampanya başlattı. 7 Nisan tarihine kadar İstanbul’daki 5 müze ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştiraklerden Kültür AŞ, gençlerin kültür ve tarih bilincini artırmak amacıyla dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. 18 yaş ve altındaki gençler, İstanbul’daki bazı önemli müzeleri ara tatil boyunca ücretsiz ziyaret edebilecek.
7 NİSAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ
Kültür AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında gençler; Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi, Miniatürk ve Şerefiye Sarnıcı gibi İstanbul’un kültürel değerlerini yansıtan mekanları hiçbir ücret ödemeden gezebilecek.
Kampanya, özellikle tatili değerlendirmek isteyen aileler tarafından ilgiyle karşılandı. Miniatürk’ü ziyarete gelen çocuklar, Türkiye'nin dört bir yanından ikonik yapıların minyatürlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
Ziyaretçiler arasında yer alan minik Zeynep, "En çok teleferiği beğendim. Çok güzel yapılmış. Gerçeğini hiç görmedim ama burada merak ettim. Müzelerin ücretsiz olması güzel çünkü böylece tarih ve kültür öğreniyoruz," dedi. İlk kez Miniatürk'e gelen Fatih Emir ise, "Anıtkabir, TBMM ve Çanakkale Şehitleri Anıtı çok etkileyiciydi. Hepsini çok sevdim" diyerek heyecanını paylaştı.
"HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN YERLER"
Ailesiyle gelen Hatice Gür, "Uzun zamandır gelmek istiyorduk. Hem tatili değerlendirdik hem de gitmediğimiz yerlerin maketlerini görmek hoş bir deneyim oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Miniatürk’ü 15 yıl aradan sonra tekrar ziyaret eden bir başka vatandaş ise mekanın zamanla geliştiğini ve yeni maketlerle zenginleştiğini söyledi.