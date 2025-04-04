İBB Duyurdu: 4 Gün Boyunca Tamamen Ücretsiz Oldu

Kampanya, özellikle tatili değerlendirmek isteyen aileler tarafından ilgiyle karşılandı. Miniatürk’ü ziyarete gelen çocuklar, Türkiye'nin dört bir yanından ikonik yapıların minyatürlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler arasında yer alan minik Zeynep, "En çok teleferiği beğendim. Çok güzel yapılmış. Gerçeğini hiç görmedim ama burada merak ettim. Müzelerin ücretsiz olması güzel çünkü böylece tarih ve kültür öğreniyoruz," dedi. İlk kez Miniatürk'e gelen Fatih Emir ise, "Anıtkabir, TBMM ve Çanakkale Şehitleri Anıtı çok etkileyiciydi. Hepsini çok sevdim" diyerek heyecanını paylaştı.