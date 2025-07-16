IBAN'la Para Transferi Artık Böyle Yapılacak: Bütün Bankalarda Zorunlu Oldu

IBAN VE İSİM UYUŞMAZLIĞINA RENKLİ UYARI

Yeni uygulama kapsamında, bankalar işlemlerde "ışık sistemi" adı verilen üç aşamalı bir kontrol mekanizması kullanacak. Eğer IBAN ile alıcı adı tamamen eşleşirse, sistem yeşil ışık yakarak işlemi onaylayacak. Küçük yazım hatası gibi durumlarda sarı ışık devreye girecek ve kullanıcıya uyarı verilecek, ancak transfer yine de gerçekleşecek. Alıcı adı ve IBAN arasında ciddi bir uyuşmazlık varsa, sistem kırmızı ışıkla uyarıda bulunacak. Bu durumda gönderici işlemi yine tamamlayabilecek, ancak doğabilecek zararlardan kendisi sorumlu olacak.