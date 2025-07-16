IBAN'la Para Transferi Artık Böyle Yapılacak: Bütün Bankalarda Zorunlu Oldu
Avrupa Birliği, para transferlerinde güvenliği artırmak için "ışık sistemi" uygulamasını başlatıyor. 9 Ekim'den itibaren artık para transferlerinde sadece IBAN yeterli olmayacak, alıcının adı da sistem tarafından kontrol edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Birliği, dijital bankacılıktaki dolandırıcılık olaylarını azaltmak amacıyla para transferlerinde önemli bir güvenlik adımı atıyor. 9 Ekim 2025’ten itibaren Euro bölgesinde yapılacak tüm havalelerde, sadece IBAN bilgisi yeterli olmayacak, alıcının adı da sistem tarafından doğrulanacak.
IBAN VE İSİM UYUŞMAZLIĞINA RENKLİ UYARI
Yeni uygulama kapsamında, bankalar işlemlerde "ışık sistemi" adı verilen üç aşamalı bir kontrol mekanizması kullanacak. Eğer IBAN ile alıcı adı tamamen eşleşirse, sistem yeşil ışık yakarak işlemi onaylayacak. Küçük yazım hatası gibi durumlarda sarı ışık devreye girecek ve kullanıcıya uyarı verilecek, ancak transfer yine de gerçekleşecek. Alıcı adı ve IBAN arasında ciddi bir uyuşmazlık varsa, sistem kırmızı ışıkla uyarıda bulunacak. Bu durumda gönderici işlemi yine tamamlayabilecek, ancak doğabilecek zararlardan kendisi sorumlu olacak.
DOLANDIRICILIK VAKALARINA KARŞI YENİ ÖNLEM
Uygulamanın temel hedefi, son yıllarda artış gösteren sahte hesaplar, yönlendirme dolandırıcılıkları ve sahte fatura olaylarına karşı kullanıcıyı korumak. Almanya’da bu tür dolandırıcılıklardan kaynaklanan yıllık zararın 30 milyon Euro’yu aştığı tahmin ediliyor.
BÜTÜN BANKALARDA ZORUNLU OLACAK
Yeni düzenleme, Euro bölgesindeki tüm bankalar için zorunlu olacak. Ancak sistemin teknik altyapısını bankalar kendi yöntemleriyle oluşturabilecek. Birçok bankanın, müşterilerini renkli ışık uyarılarıyla bilgilendirecek dijital çözümler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
9 Ekim 2025 itibarıyla Euro ile yapılacak her para transferinde, alıcının adının doğru girilmesi büyük önem taşıyacak. Aksi takdirde, kullanıcılar işlem sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalabilecek.
Peki Türkiye'de de benzer bir uygulama hayata geçer mi? Avrupa'daki düzenleme örnek teşkil edebilir, ancak şu an için Türkiye'de böyle bir sistem planlandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.