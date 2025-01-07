IBAN'la Para Gönderenler Dikkat: Bankalar Arası Para Transferinde Flaş Değişiklik! Artık EFT Böyle Yapılacak

Bugünden itibaren geçerli olacak olan yeni ücret tarifeleri, bankaların kendi belirlediği tutarlar üzerinden şekillense de, genel olarak tüm bankalarda belirgin bir artış yaşandı. Bankaların bu kararı, özellikle sık sık EFT yapmak zorunda kalan kişiler için ek bir yük oluşturacak.