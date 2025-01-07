IBAN'la Para Gönderenler Dikkat: Bankalar Arası Para Transferinde Flaş Değişiklik! Artık EFT Böyle Yapılacak
IBAN üzerinden para gönderenler dikkat! Bankaların farklı bankalara yapılan para transferlerinde uyguladığı EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte, 2025 yılında EFT işlemleri daha pahalı hale geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılına girilmesiyle birlikte iğneden ipliğe birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Son olarak yaşanan yüksek enflasyon oranı, doğrudan EFT ücretlerine de yansıdı. Bankalar, enflasyon oranında artış gösteren maliyetlerini müşterilerine yansıtarak EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yaptı. Bu durum, sık sık para transferi yapmak zorunda kalan vatandaşları ve işletmeleri doğrudan etkileyecek.
Bugünden itibaren geçerli olacak olan yeni ücret tarifeleri, bankaların kendi belirlediği tutarlar üzerinden şekillense de, genel olarak tüm bankalarda belirgin bir artış yaşandı. Bankaların bu kararı, özellikle sık sık EFT yapmak zorunda kalan kişiler için ek bir yük oluşturacak.
İşte 2025 zamlı EFT ücretleri:
6.300 TL'ye kadar yapılacak para transferlerinde 4,43 TL olan EFT işlemi yarından itibaren 6,39 TL olacak.
6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında yapılacak işlemlerde ise EFT komisyonu 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıkacak.
304 bin 800 liranın üzerinde yapılacak her işlemde ise bankalar, müşterilerinden 159,97 lira komisyon alacak.