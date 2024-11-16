IBAN'daki Büyük Tehlike İfşa Oldu: Böyle Para Gönderenlere Şimdiden Geçmiş Olsun

SANAL NUMARALARA DİKKAT

Bu tür ilanlara başvuru yapan kişilerin genellikle mesajlaşma uygulamalarına yönlendirildiğini belirten Kırık, “Dolandırıcılar, sanal numaralar kullanarak iletişim kurmalarını sağlıyor. Bu numaralar normalde çalıştırıldığı için kullanıcılardan şüphelenilmiyor. Örneğin +44 veya +22 gibi kodlarla başlayan numaraların bir şirkete ait olduğu, ancak Türkiye'de çalışılacağı iddia ediliyor. İkna süreciyle kimlik bilgilerinin yanı sıra para talep ediliyor ve dolandırıcılık süreci başlıyor" diye konuştu. İnternetten iş arayan kullanıcıların dikkatli olması, sitelere ve cazip vaatlere karşı temkinli olunması öneriliyor.