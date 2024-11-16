IBAN'daki Büyük Tehlike İfşa Oldu: Böyle Para Gönderenlere Şimdiden Geçmiş Olsun
Dolandırıcıların kiralık IBAN oyunu ifşa oldu. Dolandırıcıların, internet üzerinden ya da kariyer uygulamalarından iş başvurusu yapanları gözüne kestirip kiralık IBAN ile dolandırdıkları ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
İnternet üzerinden iş arayanlar, sahte ilan ve profillerle dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sahte siteler ve sanal numaralar kullanan dolandırıcılar, kimlik bilgileriyle birlikte para talep ettikleri ortaya çıktı. Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür dolandırıcılıkların son dönemde ciddi şekilde arttığına dikkat çekti.
Kırık, “Birçok kişi iş bulmak amacıyla internet üzerinden kariyer sitelerine giriyor ve kimliğini alıp bu platformlarda paylaşıyor. Ancak siteler güvenilir değil. Özellikle bilinen sitelerin sahte kopyaları oluşturulabiliyor ya da tamamen yeni adresli sahte sitelerle mağduriyet yaşatılabiliyor. Dolandırıcılar, genellikle temizlik, bakım, şoförlük gibi özel bir eğitim gerektirmeyen işler için yüksek maaş ve dolgun ücret vaatleriyle insanları kandırıyor” dedi.
SANAL NUMARALARA DİKKAT
Bu tür ilanlara başvuru yapan kişilerin genellikle mesajlaşma uygulamalarına yönlendirildiğini belirten Kırık, “Dolandırıcılar, sanal numaralar kullanarak iletişim kurmalarını sağlıyor. Bu numaralar normalde çalıştırıldığı için kullanıcılardan şüphelenilmiyor. Örneğin +44 veya +22 gibi kodlarla başlayan numaraların bir şirkete ait olduğu, ancak Türkiye'de çalışılacağı iddia ediliyor. İkna süreciyle kimlik bilgilerinin yanı sıra para talep ediliyor ve dolandırıcılık süreci başlıyor" diye konuştu. İnternetten iş arayan kullanıcıların dikkatli olması, sitelere ve cazip vaatlere karşı temkinli olunması öneriliyor.
KİŞİSEL BİLGİLERİ İSTENİYOR
Son dönemde iş başvurusu yapanların kimlik bilgileri, dolandırıcıların hedefi haline geliyor. Bu konuda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Levent Kırık, dolandırıcıların genellikle güven veren kişileri taklit ettiğini belirtti. “Kendilerini sağlık, eğitim veya diğer hassas sektörlerde faaliyet gösteren bir kurum gibi tanıtıyorlar. Yüksek maaş vaadi ile kredi almak için iş başvurusu yapan kişilerden kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve e-Devlet üzerinden detaylı kişisel bilgiler talep ediyorlar. Bu bilgiler genellikle anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılıyor” dedi.
KİRALIK İBAN OYUNU
Dolandırıcıların sürekli kiralanan IBAN veya ele geçirilmiş banka hesaplarını kullandıklarına dikkat çeken Kırık, bu yöntemlerin dolandırıcılığı tespitlerini zorlaştırdığını belirtti. Kırık, “Savcılığa suç duyurusunda bunulmasında, paranın genellikle başka kişiler adına yürütülen banka hesaplarına aktarıldığı görülüyor. Ayrıca sanal numaralar ve geçici e-posta adreslerini kullanarak izlerini kaybediyorlar. İş ilanlarını hızla kapatıyor ve iletişimleri değiştiriyorlar" diye konuştu.
Bir kariyer platformunda kimlik bilgilerini paylaşan Berkay Emir Ünal, “Bir anlık dalgınlıkla kimliğimin ön ve arka tarafını gönderdim. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Yüz yüze görüşmelerin daha güvenli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Bir diğer vatandaş Sümeyye Saygı ise, kimlik bilgilerinin paylaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Kesinlikle kimseye güvenmiyorum. Bu bilgiler kötü niyetli olarak kullanılabilir, adım adım hesaplanabilir ya da e-Devlet bilgilerime ulaşılabilirler” dedi. Canan Akgüneş de dolandırıcılık tehlikesinin farkında olduğunu ve bilgilerini kimseyle paylaşmadığını belirtti.