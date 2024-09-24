IBAN'a Para Gönderenler Dikkat: Açıklamaya Bunu Yazmak Artık Zorunlu
IBAN numaraları üzerinden yapılan para transferleri ile ilgili flaş uyarı geldi. Para transferi yaparken artık açıklamaya bunu yazmak zorunlu!
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemdeki enflasyon artışı, birçok ürün ve hizmetin fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Bu ekonomik durum, nakit ödemeler yerine IBAN numaraları üzerinden yapılan para transferlerinin daha yaygın hale gelmesini sağladı.
Günümüzde birçok ödeme bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve bu süreçte IBAN kullanarak para gönderirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar gündeme geldi.
AÇIKLAMA KISMINI YAZMAK ÇOK ÖNEMLİ
Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, IBAN kullanarak para gönderenlerin, açıklama kısmına aldıkları hizmet veya borç ödemesi gibi bilgileri mutlaka yazmaları gerektiğini açıkladı.
Mobil bankacılığın yaygınlaşması, nakit paraya olan ihtiyacı azaltırken, IBAN üzerinden yapılan transferlerin sayısını artırdı. Ancak bu pratiklik, bazı sorunları da beraberinde getirmeye başladı.
Bu nedenle, IBAN'a yapılan para transferlerinde açıklama kısmına gerekli bilgilerin eksiksiz bir şekilde yazılması, olası anlaşmazlıkların ve yanlış anlamaların önüne geçmek açısından son derece önemlidir.
MUTLAKA BUNU YAZIN
Avukat Emin Saygın, IBAN ile para gönderirken açıklama kısmının önemine vurgu yaptı. Borçlar Kanunu'nun 1002. maddesine dayanarak, açıklama yapılmadan gönderilen paranın borç ödemesi olarak değerlendirileceğini belirtti.
Saygın, "Açıklama eklemezseniz, gönderdiğiniz para borç ödemeniz olarak kabul edilecektir," diyerek, bu tür sorunların yaşanmaması için açıklama kısmına bilgi eklenmesinin şart olduğunu ifade etti.