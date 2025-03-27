IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Cebiniz Bir Anda Boşalabilir: Kritik Döviz Kuru Detayı...

DÖVİZ KURUNA DİKKAT

Özellikle yurt dışına yapılan para transferlerinde, işlem ücretleri ve döviz kuru farkları da göz önünde bulundurulmalı. Bankalar, uluslararası havale işlemlerinde farklı kesintiler uygulayabilir ve döviz kuru değişkenliği nedeniyle beklenmedik kayıplar yaşanabilir. Bu yüzden, işlem öncesinde bankanın havale/EFT ücretleri ve güncel döviz kuru oranları hakkında bilgi edinmek önem taşıyor.

Güvenli bir para transferi için IBAN numarasını kontrol etmek, alıcı bilgilerini doğrulamak ve işlem ücretlerini önceden araştırmak büyük önem taşıyor. Küçük bir ihmal, büyük maddi kayıplara yol açabileceğinden, dikkatli olmakta fayda var.