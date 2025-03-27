IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Cebiniz Bir Anda Boşalabilir: Kritik Döviz Kuru Detayı...
Dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte, IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) kullanılarak yapılan para transferleri hem hız hem de güvenlik açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ancak, IBAN ile para gönderirken yapılan küçük bir hata, ciddi para kaybına yol açabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
IBAN ile para gönderirken yanlış girilen tek bir rakam bile paranın yanlış hesaba yönlendirilmesine veya işlemin başarısız olmasına neden olabiliyor. Finans uzmanları, IBAN ile para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın doğrulama süreci olduğunu vurguluyor. Özellikle IBAN numarasının manuel girilmesi durumunda, en az iki kez kontrol edilmesi ve mümkünse kopyala-yapıştır yöntemiyle yazım hatalarının önüne geçilmesi öneriliyor.
BİLGİLERİ EN AZ İKİ KEZ KONTROL EDİN
Ayrıca, alıcının adı, banka adı ve şube kodu gibi bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Bankalar, IBAN ile alıcı adı arasında bir uyuşmazlık tespit ettiğinde işlemi iptal edebilir veya beklemeye alabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için para transferi öncesinde alıcıdan ek bilgi almak faydalı olabilir.
DÖVİZ KURUNA DİKKAT
Özellikle yurt dışına yapılan para transferlerinde, işlem ücretleri ve döviz kuru farkları da göz önünde bulundurulmalı. Bankalar, uluslararası havale işlemlerinde farklı kesintiler uygulayabilir ve döviz kuru değişkenliği nedeniyle beklenmedik kayıplar yaşanabilir. Bu yüzden, işlem öncesinde bankanın havale/EFT ücretleri ve güncel döviz kuru oranları hakkında bilgi edinmek önem taşıyor.
Güvenli bir para transferi için IBAN numarasını kontrol etmek, alıcı bilgilerini doğrulamak ve işlem ücretlerini önceden araştırmak büyük önem taşıyor. Küçük bir ihmal, büyük maddi kayıplara yol açabileceğinden, dikkatli olmakta fayda var.