IBAN Üzerinden EFT, Havale, FAST Para Transferi İşlemi Değişti! Tüm Bankalar Yeni Sistemi Devreye Aldı
Dijital bankacılık uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik adımlar atan bankalar, IBAN ile gerçekleştirilen para transferlerine yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Artık tüm bankalar, mobil uygulamalarında “Ödeme İste” adlı yeni bir özelliği müşterilerinin kullanımına sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, IBAN üzerinden yapılacak FAST, EFT ve havale işlemleri için karşı tarafın ödeme yapmasını kolaylıkla talep edebilecek.
Özellikle para gönderiminde IBAN bilgileri girilirken yapılan hataların önüne geçilmesi ve işlemlerin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Bankaların mobil uygulamalarına entegre edilen “Ödeme İste” sistemi, pratik ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Alacaklı kişi, tahsil etmek istediği tutarı belirleyerek uygulama üzerinden “Ödeme İste” seçeneğini kullanıyor. Bu talep, ödeme yapması beklenen kişiye bir bildirim şeklinde iletiliyor.
Gönderilen bildirimi onaylayan kullanıcıdan belirlenen tutar otomatik olarak tahsil edilerek alacaklının hesabına aktarılıyor.
HIZLI, GÜVENLİ VE ZAMANDAN TASARRUFLU
Yeni sistem sayesinde para transferleri sırasında yaşanan karışıklıklar minimize edilecek, işlem süresi kısalacak ve güvenlik seviyesi yükselecek. Bankacılık sektöründe kullanıcı odaklı bu adım, mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlerde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.