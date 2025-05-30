IBAN Üzerinden EFT, Havale, FAST Para Transferi İşlemi Değişti! Tüm Bankalar Yeni Sistemi Devreye Aldı

HIZLI, GÜVENLİ VE ZAMANDAN TASARRUFLU

Yeni sistem sayesinde para transferleri sırasında yaşanan karışıklıklar minimize edilecek, işlem süresi kısalacak ve güvenlik seviyesi yükselecek. Bankacılık sektöründe kullanıcı odaklı bu adım, mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlerde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.