IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat!
Kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Elden kira ödemeleri yasaklanırken IBAN ile yapılan kiralarda da yeni bir sorun ortaya çıktı. Yargıtay’ın ‘IBAN ile kira ödemeleri’ne ilişkin kararı ise milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emsal karar veren yüksek mahkeme havale işlem masraf ücretinin kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini hükmetti.
Kaynak: Sözcü
Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren karar Yargıtay’dan geldi. IBAN ile kira ödemesinde havale ücretini kiradan düşen kiracı için şok karar… Yargıtay, banka havale ücretinin kiracı tarafından ödenmesi gerektiğine hükmederek, eksik ödeme yapan kiracı için tahliye kararını onayladı.
Ev sahibinin konuya ilişkin başvurusu ‘kira borcunun ödendiği’ gerekçesi ile ilk mahkeme tarafından reddedildi. Ancak Yargıtay o kararı bozarak yeniden yargılama talep etti. Yeniden görülen davada mahkeme, havale ücretinin kiracıya ait olduğuna karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı:
“Eksik yapılan ödemeler belirtilen şekilde gerçekleştirilmediği takdirde yasal olarak kabul edilmez. Mahkeme, takip edilen eksik kira bedelleri üzerine yapılan itirazı reddetmeli ve kiracının tahliyesine karar vermelidir. Mahkeme kararı oy çokluğuyla bozulmuştur."
IBAN İLE KİRA ÖDEMELERİNDE KİRACILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Yargıtay’ın dikkat çeken bu kararı sonrası ev sahipleri ve kiracıların bilmesi gereken bazı hususlar var. İşte dikkat edilmesi gerekenler…
Havale Ücreti: Banka üzerinden yapılan her ödemede havale ücreti gibi masraflar kesilebilir. Bu masrafların kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.
Eksik Ödeme: Eğer ödeme eksik yapılırsa, ev sahibi ödeme eksikliğini ileri sürerek tahliye davası açabilir. Bu tür durumlarda, kiracının tahliye edilmesi mümkün olabilir.
Ödemelerin Şekli: Kiracının, kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemesi, ileride yaşanabilecek hukuki sorunları önleyebilir.