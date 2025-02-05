IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat!

Ev sahibinin konuya ilişkin başvurusu ‘kira borcunun ödendiği’ gerekçesi ile ilk mahkeme tarafından reddedildi. Ancak Yargıtay o kararı bozarak yeniden yargılama talep etti. Yeniden görülen davada mahkeme, havale ücretinin kiracıya ait olduğuna karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı: