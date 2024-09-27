IBAN İle EFT, Havale, FAST İşlemi Tamamen Değişti: Para Transferi Artık Böyle Yapılacak
Bankalara talimat gitti, yeni sistem devreye girdi. IBAN ile para transferinde herkesin kullandığı sistem tamamen değişti. EFT, Havale ve FAST işlemleri artık daha kolay yapılacak.
Kaynak: AA
Tüm bankalar yeni sisteme geçerken Fast, EFT, Havale işlemlerinde kullanılacak yeni yöntemler de müşterilerin hizmetine sunuldu. Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisi'ni devreye aldığını duyurdu.
Bu yenilikle birlikte bankalar da hazırlıklarını tamamlayarak mobil uygulamalarına yeni bir buton ekledi. Artık IBAN bilgilerini verdiğiniz kişiler, banka üzerinden sizden ödeme talep edebilir hale geldi.
TELEFONA MESAJ İLETİLECEK
Yeni uygulama ile alacaklılar, borçlularından FAST ödemesi talep edebilecek. Bu sistem, alacaklının ödeme talebini başlatmasına olanak tanıyor. Ödeme isteği, alacaklı tarafından yapıldığında, borçluya bir mesaj iletiliyor. Borçlu, bu mesajı onayladığında ödeme işlemi başlıyor.
YENİ SİSTEM DEVREYE GİRDİ
Eğer IBAN numaranızı verdiyseniz, alacaklı taraf sizden ödeme yapmanız için bir mesaj alabilir. Mobil bankacılık kullanıcıları, bağlı oldukları bankanın FAST sistemi üzerinden belirli bir tutar belirleyerek "Bana şu miktarda para gönder" diyerek karşı tarafın ödeme yapmasını isteyebiliyor.
Para gönderme talebi, size bankanız üzerinden bir mesaj olarak ulaşıyor. Bu mesajı onayladığınızda, istenen tutar hesabınızdan otomatik olarak karşı tarafa aktarılıyor. Bu nedenle, gelen mesajı onaylamadan önce talep edilen miktarın doğru olduğundan emin olmalısınız; aksi halde istemeden fazla para gönderebilirsiniz.
PARA TRANSFERİ HIZLANACAK
Vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle "Ödeme İste" adlı bir uygulama hayata geçirildi. Bu yeni sistemin amacı, para transferlerini hızlandırmak.
FAST ve havale yöntemini kullanan bu sistemde, alıcı kişi tarafından girilen bilgilerle göndericiden para talep ediliyor. Borçlu taraf, bu talebi onayladığında istenen miktar, hesabına anında aktarılıyor. Böylece, artık para transferleri alacaklı tarafından başlatılabiliyor. Daha önce sadece tek taraflı olarak gerçekleştirilen para transferlerine yeni bir seçenek eklenmiş oldu.