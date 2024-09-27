IBAN İle EFT, Havale, FAST İşlemi Tamamen Değişti: Para Transferi Artık Böyle Yapılacak

FAST ve havale yöntemini kullanan bu sistemde, alıcı kişi tarafından girilen bilgilerle göndericiden para talep ediliyor. Borçlu taraf, bu talebi onayladığında istenen miktar, hesabına anında aktarılıyor. Böylece, artık para transferleri alacaklı tarafından başlatılabiliyor. Daha önce sadece tek taraflı olarak gerçekleştirilen para transferlerine yeni bir seçenek eklenmiş oldu.