Hurda Teşvik Yasası ile 1 Milyon 300 Bin Liralık Dev İndirim! ÖTV'siz Araba Fırsatı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan "Hurda Teşvik Yasası" tasarısı, otomobil sektöründe büyük bir dönüşüm başlatmaya hazırlanıyor. Yasa, 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine, eski araçlarını hurdaya çıkarma şartıyla sıfır kilometre araçlarda ÖTV muafiyeti sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tasarı kapsamında ÖTV muafiyeti yalnızca Türkiye'de üretilen sıfır araçlar için geçerli olacak. Bu düzenleme, hem eski araçların çevreye zararını azaltmayı hem de yerli üretimi teşvik etmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, hurdaya çıkarılan araçları karşılığında ÖTV’siz bir şekilde yeni bir otomobile sahip olabilecek.
1 MİLYON 300 BİN LİRALIK İNDİRİM
Örneğin, Türkiye'de üretilen Fiat Egea'nın ÖTV muafiyeti sonrası fiyatının 1 milyon TL’den 600 bin TL’ye düşmesi bekleniyor. Benzer şekilde Toyota CHR gibi daha yüksek segmentteki araçlar da ciddi indirimlerle sunulacak. Toyota CHR, mevcut fiyatı olan 2 milyon 300 bin TL yerine ÖTV muafiyetiyle 1 milyon 300 bin TL’ye kadar inebilecek. Ayrıca, Toyota Corolla ve Renault Clio gibi daha uygun fiyatlı modeller de kullanıcılar için cazip seçenekler arasında yer alıyor.
HURDA TEŞVİĞİNİN ETKİLERİ
Hurda teşvikinin hayata geçmesi, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli sonuçlar doğurabilir. Yasanın, ikinci el araç arzını azaltarak piyasadaki fiyat dalgalanmalarını dengelemesi ve sıfır araç satışlarını artırması öngörülüyor. Bu durum, yerli otomobil üreticilerini desteklemenin yanı sıra, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yerli üretim kapasitesini güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.
SEKTÖRDE BEKLENTİLER
Yasa, eski araçların geri dönüşümünü teşvik ederek çevreye duyarlı bir adım atarken, tüketicilere ekonomik avantajlar sunuyor. Ayrıca yerli üretim araçların daha fazla tercih edilmesiyle, Türkiye otomotiv sektöründe rekabet gücünü artırabilir.
Mecliste kabul edilmesi halinde yasa, hem bireysel kullanıcılar hem de otomotiv sektörü için yeni bir dönemin kapısını aralayacak gibi görünüyor.