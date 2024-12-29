Hurda Teşvik Yasası ile 1 Milyon 300 Bin Liralık Dev İndirim! ÖTV'siz Araba Fırsatı

HURDA TEŞVİĞİNİN ETKİLERİ

Hurda teşvikinin hayata geçmesi, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli sonuçlar doğurabilir. Yasanın, ikinci el araç arzını azaltarak piyasadaki fiyat dalgalanmalarını dengelemesi ve sıfır araç satışlarını artırması öngörülüyor. Bu durum, yerli otomobil üreticilerini desteklemenin yanı sıra, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yerli üretim kapasitesini güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖRDE BEKLENTİLER

Yasa, eski araçların geri dönüşümünü teşvik ederek çevreye duyarlı bir adım atarken, tüketicilere ekonomik avantajlar sunuyor. Ayrıca yerli üretim araçların daha fazla tercih edilmesiyle, Türkiye otomotiv sektöründe rekabet gücünü artırabilir.

Mecliste kabul edilmesi halinde yasa, hem bireysel kullanıcılar hem de otomotiv sektörü için yeni bir dönemin kapısını aralayacak gibi görünüyor.