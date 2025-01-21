Hurda Araç Teşvikinin Hangi Araçları Kapsadığı Belli Oldu! Elinde Olan Yaşadı

Hurda araç teşvikiyle ilgili teklifin yasalaşıp yasalaşmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teklif, şu anda Meclis’te görüşülmeyi bekliyor. Yasa kabul edilirse, 25 yaş üstü araç sahiplerine önemli bir avantaj sunacak.