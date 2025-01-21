Hurda Araç Teşvikinin Hangi Araçları Kapsadığı Belli Oldu! Elinde Olan Yaşadı
Hurda araç teşvikiyle ilgili yasa teklifi, TBMM gündemindeki yerini koruyor. Peki, bu teşvik kimleri kapsıyor ve ne gibi avantajlar sunuyor? İşte merak edilen detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmesi beklenen hurda araç teşviki yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Önerilen düzenleme, eski araçların hurdaya ayrılması durumunda yeni yerli araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanmasını amaçlıyor.
YENİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINACAK
MHP tarafından TBMM’ye sunulan teklif, 2025 yılının başında gündeme geldi. Düzenlemenin temel hedefleri şu şekilde sıralandı:
Eski ve çevreye zarar veren araçların trafikten çekilmesi,
Akaryakıt israfının önlenmesi,
Çevre kirliliğinin azaltılması,
Yerli araç üretimini teşvik ederek ithalatın düşürülmesi.
Teklif kapsamında, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması durumunda yeni yerli araçların ÖTV’siz olarak alınması öngörülüyor.
Hurda araç teşvikiyle ilgili teklifin yasalaşıp yasalaşmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teklif, şu anda Meclis’te görüşülmeyi bekliyor. Yasa kabul edilirse, 25 yaş üstü araç sahiplerine önemli bir avantaj sunacak.
HANGİ ARAÇLAR KAPSAMDA?
Teklif, 25 yaş ve üzerindeki tüm motorlu araçları kapsıyor. Özellikle eski model araç sahipleri için bu teşvik, ekonomik bir fırsat yaratmayı hedefliyor.
Hurda araç teşvikiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, yasa tasarısının Meclis gündemindeki durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.