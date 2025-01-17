Hurda Araç Teşvikinde Sevindiren Gelişme! Aracını Hurdaya Verenlere ÖTV'siz Otomobil Şansı: İşte ÖTV'siz 12 Model
Türkiye’de eski araçlarını yenilemek isteyen vatandaşlar için önemli bir düzenleme yolda. MHP’li vekiller, 25 yaş üstü araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanması için yasa teklifi sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu teklifin yasalaşması halinde, vatandaşlar hurdaya çıkardıkları araçları karşılığında Türkiye’de üretilen, ÖTV’den muaf tutulan çeşitli modellerden faydalanabilecek. Düzenlemenin özellikle premium SUV’lardan binek modellere kadar geniş bir araç yelpazesini kapsaması bekleniyor.
ARAÇLARIN YÜZDE 70'İ 5 YAŞ ÜSTÜ
Ulaştırma uzmanları, Türkiye’de trafikteki araçların büyük bir kısmının yaşlı olduğunu vurguluyor. Trafikte bulunan araçların %70’inin 5 yaş ve üzerinde olduğunu belirten uzmanlar, bu grubun yarısından fazlasının 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu ifade ediyor.
ESKİ ARAÇLAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR
Son yıllarda sıfır otomobil satışlarında artış yaşansa da genel tabloya bakıldığında eski araçların hâkimiyetinin sürdüğü görülüyor. Uzmanlar, teklifin yasalaşması durumunda kapsama giren araç satışlarında artış yaşanacağını ve bu artışın genel otomobil satışlarına da olumlu yansıyacağını öngörüyor. Bunun yanı sıra eski araçların yenilenmesi ve yerli üretim araç oranının artması gibi konularda da önemli faydalar sağlanacağı belirtiliyor.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDAKİ ARAÇ MODELLERİ
Teklifte, yerli üretim araçların desteklenmesi hedefleniyor. Yasa tasarısı olduğu gibi kabul edilirse, altı farklı markaya ait toplam 12 model ÖTV muafiyeti kapsamına alınacak.
İşte ÖTV muafiyeti uygulanacak araçlar:
TOGG T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea
Volkswagen Transporter
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ NE SAĞLAYACAK?
Teklif, hurdaya çıkarılan eski araçların çevresel etkilerini azaltmayı, yerli üretimi teşvik etmeyi ve yeni araçlara geçişi hızlandırmayı amaçlıyor. Vatandaşlar hem yerli üretim araçlara sahip olma imkânına kavuşacak hem de daha modern ve çevreci araçlara yönelerek trafik güvenliğini artıracak.