Hurda Araç Teşvikinde Sevindiren Gelişme! Aracını Hurdaya Verenlere ÖTV'siz Otomobil Şansı: İşte ÖTV'siz 12 Model

ESKİ ARAÇLAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Son yıllarda sıfır otomobil satışlarında artış yaşansa da genel tabloya bakıldığında eski araçların hâkimiyetinin sürdüğü görülüyor. Uzmanlar, teklifin yasalaşması durumunda kapsama giren araç satışlarında artış yaşanacağını ve bu artışın genel otomobil satışlarına da olumlu yansıyacağını öngörüyor. Bunun yanı sıra eski araçların yenilenmesi ve yerli üretim araç oranının artması gibi konularda da önemli faydalar sağlanacağı belirtiliyor.