Hurda Araç Teşviki Çıkacak mı? Hurda Teşviki Hakkında Son Bilgiler Neler?

ŞOFÖR ESNAFINA ÖTV VE KDV MUAFİYETİ

Teklifte, şoför esnafını desteklemek için önemli bir madde de yer alıyor. Taksi, minibüs gibi araçlarla geçimini sağlayan esnafın, 10 yıl boyunca ticari faaliyetlerde kullanmak kaydıyla alacağı yeni araçlar ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak. Gerekçede, Türkiye’de 6,5 milyonu ticari olmak üzere 30 milyondan fazla araç bulunduğu, 100 bine yakın ticari taksi ve 1,5 milyon şoför esnafının faaliyet gösterdiği belirtildi. Ticari araçların daha kısa sürede yıprandığı ve bakım masraflarının yüksek olduğu ifade edilerek, bu muafiyetin esnafın faaliyetlerini daha güvenli ve konforlu sürdürmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.