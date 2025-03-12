Hurda Araç Teşviki Çıkacak mı? Hurda Teşviki Hakkında Son Bilgiler Neler?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren hurda teşviki ve ÖTV indirimi konusu, MHP’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifiyle yeniden gündeme geldi. 25 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanması hedeflenen teklif, aynı zamanda ağır hasarlı araçların trafikte yer almasını engellemeyi ve şoför esnafına destek olmayı amaçlıyor. Peki, hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, 2000 model ve altı araçlar hurdaya ayrılarak sıfır araç alımlarında ÖTV teşviki sağlanacak. Amaç, 25 yaş ve üzeri araçları piyasadan çekerek çevre kirliliğini azaltmak, akaryakıt israfını önlemek ve ekonomik katkılar sunmak. Teklifin gerekçesinde, TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2024 Ağustos itibarıyla 30 milyonu aşan araç sayısının yüzde 25’inin 21 yaşından büyük olduğu belirtildi.
Bu araçların bakım masraflarının yüksek olması, çevreye zarar vermesi ve trafikte güvenlik riski oluşturması nedeniyle geri dönüşümün teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Teklif yasalaşırsa, hurdaya araç teslim edenler, Türkiye’de üretilmiş sıfır araçlarda bir defaya mahsus ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek.
ŞOFÖR ESNAFINA ÖTV VE KDV MUAFİYETİ
Teklifte, şoför esnafını desteklemek için önemli bir madde de yer alıyor. Taksi, minibüs gibi araçlarla geçimini sağlayan esnafın, 10 yıl boyunca ticari faaliyetlerde kullanmak kaydıyla alacağı yeni araçlar ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak. Gerekçede, Türkiye’de 6,5 milyonu ticari olmak üzere 30 milyondan fazla araç bulunduğu, 100 bine yakın ticari taksi ve 1,5 milyon şoför esnafının faaliyet gösterdiği belirtildi. Ticari araçların daha kısa sürede yıprandığı ve bakım masraflarının yüksek olduğu ifade edilerek, bu muafiyetin esnafın faaliyetlerini daha güvenli ve konforlu sürdürmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.
AĞIR HASARLI ARAÇLARA SIKI DENETİM
Teklifte, trafik kazası veya doğal afet sonucu ağır hasarlı hale gelen araçların onarılıp yeniden trafiğe çıkarılması yasaklanıyor. Bu araçların yalnızca yedek parça veya hurda olarak satışı mümkün olacak. Aksi halde, bu araçları trafiğe çıkaran ya da satanlara 500 bin TL para cezası uygulanacak; sigorta şirketlerinin ise faaliyet izni 6 ay askıya alınacak. Gerekçede, ağır hasarlı araçların güvenlik riski oluşturduğu, onarım süreçlerinin yeterince denetlenemediği ve hayati parçaların (hava yastığı, emniyet kemeri gergisi gibi) hileli yöntemlerle işlevsiz hale getirildiği belirtildi. Bu düzenlemeyle, trafik güvenliğinin artırılması ve olası can kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.
HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Hurda teşviki yasasının durumu henüz netleşmedi; teklif Meclis’te görüşülmeyi bekliyor. Ancak Hürriyet Gazetesi Otomobil Yazarı Taylan Özgür Dil, mevcut haliyle teşvikin uygulanmasının zor olabileceğini savundu. 25 yaş üzeri ve 2000 model altı araç sahipleri, ÖTV muafiyeti şartlarını ve yasanın çıkıp çıkmayacağını merakla takip ediyor. Gelişmeler, Meclis’teki süreçle birlikte netlik kazanacak.