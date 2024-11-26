Hükümet Duyurdu: 2 Ay Boyunca Ücret Alınmayacak

Kanada, 14 Aralık-14 Şubat tarihleri arasında belirli ürünlerde vergi tatili ilan etti. Bu süre zarfında restoran yemekleri, çocuk kıyafetleri, oyuncaklar, kitaplar, gazeteler, alkol ve daha birçok ürün federal vergiden muaf olacak. Bu durum, vatandaşların bu ürünlere daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak ve ekonomik yüklerini hafifletecek.