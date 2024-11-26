Hükümet Duyurdu: 2 Ay Boyunca Ücret Alınmayacak
Hükümet 14 Aralık- 14 Şubat tarihleri arasında belirli ürünlerde vergi tatili ilan ettiğini duyurdu. Böylelikle 2 ay boyunca restoran yemekleri, çocuk kıyafetleri, oyuncaklar, kitaplar, gazeteler, alkol ve daha birçok ürün federal vergiden muaf olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kanada hükümeti, artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşlarına önemli bir destek sağlayacak bir karar aldı. 14 Aralık 2024-14 Şubat 2025 tarihleri arasında belirli ürünlerde vergi muafiyeti uygulayarak, halkın bütçesine nefes aldıracak.
Kanada, 14 Aralık-14 Şubat tarihleri arasında belirli ürünlerde vergi tatili ilan etti. Bu süre zarfında restoran yemekleri, çocuk kıyafetleri, oyuncaklar, kitaplar, gazeteler, alkol ve daha birçok ürün federal vergiden muaf olacak. Bu durum, vatandaşların bu ürünlere daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak ve ekonomik yüklerini hafifletecek.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, federal satış vergisinde geçici muafiyetin yanı sıra, 18 milyondan fazla Kanadalıya 250 dolarlık tek seferlik bir ödeme yapacak. Bu ödeme, özellikle düşük gelirli ailelere büyük destek olacak.
VATANDAŞLARIN ALIM GÜCÜNÜ ARTTIRMAK AMAÇLANIYOR
Kanada hükümeti, bu kararı alırken artan enflasyon ve yaşam maliyetlerinin vatandaşları zor durumda bıraktığını göz önünde bulundurdu. Vergi muafiyeti ve tek seferlik ödeme ile hem tüketimi teşvik etmek hem de vatandaşların alım gücünü artırmayı amaçlıyor.