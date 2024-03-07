HSBC'nin dolar kuru tahmini değişti: 1 dolar yıl sonu ne kadar olacak?
İngiltere merkezli deva banka HSBC, yıl sonu dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. HSBC'nin dolar kuru beklentisi değişirken, yıl sonu tahminler revize edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında enflasyon, yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu.
TÜİK'in enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncularının bir kısmı Merkez Bankası tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti.
MERKEZ BANKASI'NDAN EK SIKILIŞMA ADIMLARI
Enflasyonun piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam etmesi sonrası Merkez Bankası, artan döviz talebinin ardından dün banka kredilerinde ek sıkılaşma adımı attı. Uygulama kredi büyümesi belirlenen eşikleri aşan bankaların maliyetlerini artıracak.
MERKEZ BANKASI PİYASAYA DOLAR SÜRDÜ
Söz konusu gelişmelere rağmen önceki gün döviz piyasasındaki "gereksiz volatiliteyi engellemek" için bankalarla görüşen TCMB dün art arda ikinci defa 463 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yaptı. Böylece toplam döviz satım pozisyonu büyüklüğü 1 milyar doları aşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi.
TALEP ARTTI, DOLAR KURU REKOR KIRDI
Ancak yaşanan gelişmelere rağmen TL'nin negatif getirisinden korunmaya çalışan yatırımcıların dolara olan talebi artması sonrası Kapalıçarşı'da doların satış fiyatı 32,47 TL'ye çıkarken, alış fiyatı 32,28 TL'yi görerek rekor kırdı. Öte yandan serbest piyasada dolar kuru 31,84 TL'den işlem görüyor.
TL'NİN DEĞER KAYBI HIZLANDI
Ayrıca eylül başından bu yana düzenli olarak değer yitiren TL sadece mart ayının ilk haftasında yüzde 1.8 değer kaybetti. TL, Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşamıştı.
YABANCI KURUMLAR DOLAR/TL KURUNU GÜNCELLEMEYE BAŞLADI
Artan talep sonrası Merkez Bankası, artan döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başladı.
HSBC'NİN YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ DEĞİŞTİ
Son olarak HSBC'den gelen analizde dolar/TL tahmini, 3 TL yukarı yönlü revize edildi.
HSBC stratejistlerinin 6 Mart tarihli raporuna göre, HSBC 2024 yılı için dolar/TL kuru tahminini 33 TL'den 36 TL'ye yükseltti.
TL'NİN DEĞER KAZANMA OLASILIĞI YÜZDE 10
HSBC stratejistlerine göre, Türk lirasının değer kazanması TCMB'nin enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldi. Türk lirasının reel olarak değer kazanma olasılığının yüzde 10 civarında olduğu varsayılıyor.
HSBC'NİN DOLAR KURU TAHMİNİ, TCMB'NİN BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI
Öte yandan İngiltere merkezli dev banka HSBC'nin tahmini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu dolar kuru beklentisinin altında kaldı.
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu.
12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı.