HSBC'den kritik dolar kuru tahmini: Merkez Bankası'nın tahmininin altına düştü!
İngiltere merkezli HSBC, dikkat çeken dolar kuru değerlendirmesinde bulundu. 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için dolar/TL değerlendirmesinde bulanan HSBC'nin tahmini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu dolar kuru beklentisinin altında kaldı.
Enflasyon ile birlikte TL'nin negatif getirisi piyasalarda endişe kaynağı olurken, dolar/TL kuru, rekor üstüne rekor kırdı.
Kurun yukarı yönlü hareketi devam ederken dolar/TL, gün içi 31,38 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Dolar kurunun rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte TL, dolar karşısında ocak ayında yüzde 2.7, şubat ayında ise yüzde 2.9 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5.7 oldu.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ERİMEYE BAŞLADI
Artan TL'nin değer kaybıyla birlikte yükselen dolar kurunu frenlemek adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geçen hafta 6 milyar dolar düştü. Net rezervler mayıs sonundaki seçimler öncesinde -5.7 milyar dolar ile tarihi dip seviyeye indikten sonra geçen yılın ikinci yarısında belirgin yükselmişti. Net rezerv 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinden bu yana 17.64 milyar dolar geriledi.
DOLAR KURUNA MERKEZ BANKASI FRENİ
Merkez Bankası'nın rezervlerinin gerilemeye başlaması sonrası dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ise, şu ifadelere yer verdi:
"Merkez Bankası kuru kontrol etmek için sene başından beri 10 milyar dolardan fazla sattı."
HSBC'DEN DİKKAT ÇEKEN DOLAR KURU TAHMİNİ
Söz konusu gelişmeler sonrası İngiltere merkezli HSBC, dikkat çeken dolar kuru tahmininde bulundu.
HSBC'nin "Gelişmekte Olan Piyasalar FX Yol Haritası" başlıklı raporunda, TL'deki değer kaybının, hem hız hem de ölçek olarak sınırlı kalacağı öngörüsünde bulunuldu.
"TL İÇİN DESTEKLEYİCİ HALE GELDİ"
Para politikasının önemli derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin TL için destekleyici hale geldiği belirtilen raporda, TCMB'nin tercihinin, TL'nin reel değer kazanmasından yana olduğu yönünde sinyal verdiği aktarıldı.
"MEVDUAT FAİZLERİ DAHA CAZİP HALE GELDİ"
Sıkı para politikası koşullarının TL'yi desteklediği vurgulanan raporda, "Sıkı para politikası koşulları, dolarizasyon riskini sınırlayarak TL'yi destekliyor. TL mevduat faizleri hem nominal hem de reel olarak daha cazip hale geldi" değerlendirmesine yer verildi.
DOLAR/TL, YIL SONU NE KADAR OLACAK?
HSBC'nin 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için dolar/TL tahmininin 33 TL seviyesinde olduğu bildirilen raporda, makro görünümün, özellikle cari açıkta daralma şeklinde, TL için destekleyici olmasının beklendiği kaydedildi.
MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİNİN ALTINDA KALDI
Öte yandan 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için dolar/TL değerlendirmesinde bulanan HSBC'nin tahmini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu dolar kuru beklentisinin altında kaldı.
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu
12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı.
CARRY TRADE NEDİR?
Carry trade, "faizlerin düşük olduğu bir ülkenin para biriminden borçlanarak, yüksek faiz getiren başka bir ülkeden faiz getirisi elde etmek" anlamına geliyor.
Not: Bu haber Gerçek Gündem ekonomi servisi tarafından derlenmiştir. Emeğe saygı lütfen.... Haberi alırken lütfen kaynak ve link belirtiniz.