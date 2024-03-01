HSBC'den kritik dolar kuru tahmini: Merkez Bankası'nın tahmininin altına düştü!

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ERİMEYE BAŞLADI

Artan TL'nin değer kaybıyla birlikte yükselen dolar kurunu frenlemek adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geçen hafta 6 milyar dolar düştü. Net rezervler mayıs sonundaki seçimler öncesinde -5.7 milyar dolar ile tarihi dip seviyeye indikten sonra geçen yılın ikinci yarısında belirgin yükselmişti. Net rezerv 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinden bu yana 17.64 milyar dolar geriledi.