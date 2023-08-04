HSBC; yukarı yönlü revize etti, dolar kuru tahminini açıkladı
Enflasyonist baskı nedeniyle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken HSBC, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti. Bankanın dolar kuru tahmininde enflasyonda ivmenin yukarı dönmesi etkili oldu.
Enflasyonun yeniden yükseliş patikasına girmesiyle birlikte ekonomistler, tahminlerini daha kötümser yönde değiştiriyor.
Bu gelişmelerle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 çıkardı.
"TL ADINA RİSK OLUŞTURUYOR"
Son olarak HSBC dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize ederken Banka, dış ticaretteki durumun turizm sezonunda bile cari işlemler dengesinde beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğini gösterdiği için TL adına risk oluşturduğunu belirtti.
"DAHA DA ENDİŞE VERİCİ"
Analizde, güçlü turizm gelirlerinden gelen desteğin Kasım ayından itibaren azalma eğiliminde olması nedeniyle bu durumun Döviz açısından daha da endişe verici olduğu ifade edildi.