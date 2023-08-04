HSBC; yukarı yönlü revize etti, dolar kuru tahminini açıkladı

Enflasyonist baskı nedeniyle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken HSBC, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti. Bankanın dolar kuru tahmininde enflasyonda ivmenin yukarı dönmesi etkili oldu.

Dolar Dolar kuru Dolar tahmini Dolar/TL tahmini Dolar/TL yorumu
HSBC; yukarı yönlü revize etti, dolar kuru tahminini açıkladı - Resim: 1

Enflasyonun yeniden yükseliş patikasına girmesiyle birlikte ekonomistler, tahminlerini daha kötümser yönde değiştiriyor.

1 12
HSBC; yukarı yönlü revize etti, dolar kuru tahminini açıkladı - Resim: 2

Bu gelişmelerle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 çıkardı.

2 12
HSBC; yukarı yönlü revize etti, dolar kuru tahminini açıkladı - Resim: 3

"TL ADINA RİSK OLUŞTURUYOR"

Son olarak HSBC dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize ederken Banka, dış ticaretteki durumun turizm sezonunda bile cari işlemler dengesinde beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğini gösterdiği için TL adına risk oluşturduğunu belirtti.

3 12
HSBC; yukarı yönlü revize etti, dolar kuru tahminini açıkladı - Resim: 4

"DAHA DA ENDİŞE VERİCİ"

Analizde, güçlü turizm gelirlerinden gelen desteğin Kasım ayından itibaren azalma eğiliminde olması nedeniyle bu durumun Döviz açısından daha da endişe verici olduğu ifade edildi.

4 12