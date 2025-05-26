Hobi Olarak Başladı, Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Yapıyor, İnternetten Servet Değerinde Satıyor
Trabzon’da ahşap oymacılığına hobi olarak başlayan Selami Karaahmet, el yapımı ürünleriyle sadece Türkiye’de değil, birçok yabancı ülkede de ilgi görüyor. Kampçılardan koleksiyonerlere kadar geniş bir kitleye hitap eden el emeği ürünler servet değerinde satılıyor.
Kaynak: İHA
Trabzon’da yaşayan 38 yaşındaki Selami Karaahmet, birkaç yıl önce tamamen kişisel merakıyla başladığı ahşap oymacılığını zamanla profesyonel bir işe dönüştürdü. Köyündeki küçük atölyesinde üretmeye başladığı el emeği ürünler, bugün ABD, Hollanda, İsveç, Güney Afrika ve Almanya gibi birçok ülkeye gönderiliyor.
HER ÜRÜNÜ TEK TEK ELLERİYLE YAPIYOR
Pandemi sonrası doğallığa yönelen tüketici alışkanlıkları, Karaahmet’in işine olan ilgiyi artırdı. Zeytin ağacından çerezlikler, ceviz ağacından taraklar gibi doğal materyallerle hazırlanan ürünler, hem hediye olarak hem de günlük kullanım için tercih ediliyor. Karaahmet, her ürünün tek tek el işçiliğiyle ve bıçak oyma tekniğiyle yapıldığını, bu nedenle zamana ve emeğe dayalı olduğunu vurguluyor.
İNTERNETTE SATILAN UCUZ ÜRÜNLERE DİKKAT
Karaahmet, internet üzerinden satılan ucuz ahşap ürünlere karşı da uyarıda bulunuyor. Suya dayanıksız, ince veya bambu gibi ağaçlardan üretilen ürünlerin kalıcı olmadığını belirterek, "Benim ürünlerim tamamen doğal ve birinci sınıf malzemeden. Uzun ömürlü ve sağlıklıdır" dedi.
HEDEFİ GENÇLERE AHŞAP SANATINI ÖĞRETMEK
İşini daha da geliştirmek isteyen Karaahmet, önümüzdeki süreçte atölye çalışmaları ve workshoplar düzenleyerek gençlere bu sanatı öğretmeyi hedefliyor. Hatta Trabzon dışından gelip eğitim almak isteyenlerin olduğunu da belirtiyor.
EN ÇOK KAMPÇILAR VE DOĞASEVERLER TERCİH EDİYOR
El yapımı ürünlerinin en çok doğada vakit geçirenler tarafından tercih edildiğini söyleyen Karaahmet, "Kimyasal madde kullanmıyorum. Doğal yağlar ve bal mumu özüyle koruma sağlıyorum. Doğru kullanıldığında bu ürünler yıllarca çantalarda ve dolaplarda ilk günkü gibi kalabiliyor" ifadelerini kullanıyor.
KÜÇÜK MİKTARLARLA DA OLSA YURTDIŞINA ÜRÜN GİDİYOR
Henüz büyük ölçekli bir ihracat gerçekleştirmese de bugüne kadar birçok ülkeye bireysel siparişlerle ürün gönderdiğini dile getiren Karaahmet, "Güney Afrika’ya tarak, Hollanda’ya kuksa, ABD’ye kesme tahtası, İsveç’e kamp seti gönderdim. Sosyal medya üzerinden ulaşıp almak isteyen çok oluyor" dedi.