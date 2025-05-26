Hobi Olarak Başladı, Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Yapıyor, İnternetten Servet Değerinde Satıyor

İNTERNETTE SATILAN UCUZ ÜRÜNLERE DİKKAT

Karaahmet, internet üzerinden satılan ucuz ahşap ürünlere karşı da uyarıda bulunuyor. Suya dayanıksız, ince veya bambu gibi ağaçlardan üretilen ürünlerin kalıcı olmadığını belirterek, "Benim ürünlerim tamamen doğal ve birinci sınıf malzemeden. Uzun ömürlü ve sağlıklıdır" dedi.

HEDEFİ GENÇLERE AHŞAP SANATINI ÖĞRETMEK

İşini daha da geliştirmek isteyen Karaahmet, önümüzdeki süreçte atölye çalışmaları ve workshoplar düzenleyerek gençlere bu sanatı öğretmeyi hedefliyor. Hatta Trabzon dışından gelip eğitim almak isteyenlerin olduğunu da belirtiyor.