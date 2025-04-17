Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
Tapuda satış gibi gösterilen bağış işlemi mahkemelik oldu. Hisseli tapularda gerçek bedel yerine rayiç bedel gösterenler yandı. Mahkeme, bu tür işlemleri geçersiz sayarak emsal bir karara imza attı. Tapunuzu kaybetmemek için bu hataya düşmeyin.
Kaynak: DHA
Ankara’da yaşanan bir tapu uyuşmazlığı, düşük bedelle yapılan işlemlerin ne denli büyük riskler doğurabileceğini gözler önüne serdi. 4 milyon TL değerindeki arsasını oğluna bağışlayan Savaş Cihan, işlemi tapuda rayiç bedel üzerinden satış gibi gösterince, diğer hissedar İ.Y. bu bedel üzerinden arsayı satın almak için hukuki yollara başvurdu. Ancak mahkeme, işlemin bağış olduğunun belgelenmesi üzerine davayı reddetti.
HİSSEDARIN ÖN ALIM HAKKI DETAYI
Savaş Cihan, hisseli 231 metrekarelik arsasını oğlu Enis Cihan’a bağışladı. Ancak tapu müdürlüğünde bu işlem satış olarak kaydedildi ve yalnızca 43 bin TL’lik rayiç bedel üzerinden işlem yapıldı. Durumu fark eden diğer hissedar İ.Y., ön alım hakkı kapsamında aynı tutarı ödeyerek arsayı kendisinin alma hakkı olduğunu öne sürerek dava açtı.
MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU: İŞLEM SATIŞ DEĞİL, BAĞIŞ
Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Enis Cihan’ın arsayı babasından bağış yoluyla aldığını resmi belgelerle ispatlaması üzerine dava talebini reddetti. Mahkemenin bu kararı, tapuda işlemleri gerçek niteliğiyle beyan etmeyenlere yönelik emsal oluşturabilecek nitelikte.
Savaş Cihan, "Dört-beş milyon liralık arsayı 43 bin liraya almak istedi. Bizim bir hatamızı fırsata çevirmeye çalıştı. Ama haklılığımız ortaya çıktı" diyerek yaşadığı süreci özetledi.
HİSSELİ TAPU SAHİPLERİ DİKKAT
Savaş Cihan’ın avukatı Seda Sözen, bu tür işlemlerde tapuda satış yerine bağış, takas gibi işlemlerin doğru şekilde beyan edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Sözen, "Tapuda işlem ne ise, o şekilde gösterilmeli. Aksi durumda, özellikle hisseli tapularda ciddi mağduriyetler yaşanabilir. Biz davamızı kazandık ama Yargıtay’ın benzer bir kararına ve belgelere dayanamasaydık, arsa yüzde 1’lik bir bedelle elden çıkabilirdi" dedi.
MİLYONLUK ARSALAR SUDAN UCUZA ELDEN GİDEBİLİR
Avukat Sözen, gerçek değer yerine rayiç bedel gösterilen tapu işlemlerinde ön alım davalarında büyük kayıplar yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Arsa milyonlar ederken birkaç bin liraya elinizden gidebilir. Biz belgelerle bağış olduğunu ispat ettik, ancak herkes bu kadar şanslı olmayabilir" diye konuştu.
Bu dava, tapuda işlem yaparken gerçeğe uygun beyanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gündeme taşırken, özellikle hisseli taşınmazlarda hukuki süreci iyi yönetmeyen vatandaşlar için ciddi sonuçlar doğurabileceğini de ortaya koydu.