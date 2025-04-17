Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı

HİSSELİ TAPU SAHİPLERİ DİKKAT

Savaş Cihan’ın avukatı Seda Sözen, bu tür işlemlerde tapuda satış yerine bağış, takas gibi işlemlerin doğru şekilde beyan edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Sözen, "Tapuda işlem ne ise, o şekilde gösterilmeli. Aksi durumda, özellikle hisseli tapularda ciddi mağduriyetler yaşanabilir. Biz davamızı kazandık ama Yargıtay’ın benzer bir kararına ve belgelere dayanamasaydık, arsa yüzde 1’lik bir bedelle elden çıkabilirdi" dedi.