Hintli Milyarder Bursalı Dev Şirkete Göz Dikti! İmzalar Atıldı

TÜRKİYE'YE YATIRIM DEVAM EDİYOR

Pakistan ile Hindistan arasında zaman zaman tırmanan gerilimlerde Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek, Hindistan kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Türkiye karşıtı kampanyaların sıklaştığı bu süreçte, Hintli şirketlerin Türkiye’deki yatırım iştahı ise dikkat çekiyor. Vivek Chaand Sehgal’in bu satın alma adımı da bunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.