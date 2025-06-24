Hintli Milyarder Bursalı Dev Şirkete Göz Dikti! İmzalar Atıldı
Hindistan merkezli otomotiv yan sanayi devi Samvardhana Motherson Reflectec'in sahibi Vivek Chaand Sehgal, Türkiye’deki yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. Daha önce Bursa’da üretim yapan kalıp ve aydınlatma ekipmanları üreticisi Plast Met Group’un yüzde 75’ini bünyesine katan Sehgal, şimdi şirketin tamamına sahip olma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hintli iş insanı, Plast Met Group’un kalan yüzde 25 hissesini satın almak için şirketle el sıkıştı. Bu kapsamda Sehgal’in 115 milyon TL ödeyerek şirketin tamamını devralması bekleniyor. Böylece Plast Met Group, artık yüzde 100 Hintli sermayeye geçmiş olacak.
TÜRKİYE'YE YATIRIM DEVAM EDİYOR
Pakistan ile Hindistan arasında zaman zaman tırmanan gerilimlerde Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek, Hindistan kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Türkiye karşıtı kampanyaların sıklaştığı bu süreçte, Hintli şirketlerin Türkiye’deki yatırım iştahı ise dikkat çekiyor. Vivek Chaand Sehgal’in bu satın alma adımı da bunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
MOTHERSON GROUP'UN 25'İNCİ SATIN ALMASI OLDU
1986 yılında kurulan Motherson Group’un bugüne kadar 24 farklı şirket satın aldığını belirten Vivek Chaand Sehgal, “Türkiye, Motherson için küresel operasyonlarda 42. ülke olacak. Bu, grubumuzun 25. satın alması. Hedefimiz, 2025 yılına kadar ciromuzu üç katına çıkararak 36 milyar dolara ulaşmak” ifadelerini kullanmıştı.
8.9 MİLYAR DOLAR SERVETİYLE HİNDİSTAN'IN ZİRVESİNDE
Vivek Chaand Sehgal, Forbes verilerine göre 2024 yılı itibarıyla 8,9 milyar dolarlık kişisel servetiyle Hindistan’ın en zengin 30 iş insanı arasında yer alıyor.
129 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR
Japonya’nın Sumitomo firmasıyla ortak olarak 1986’da kurulan Samvardhana Motherson International, 2024 yılı sonu itibarıyla 13 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Küresel çapta 129 bin kişiye istihdam sağlayan dev şirket, özellikle otomotiv sektöründe kablo demetleri, plastik parça üretimi ve aynalar gibi ürünlerle öne çıkıyor.