Hesaplarınızı Hemen Kontrol Edin: Beklenen Ödemeler Yatırıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beklenen haberi duyurdu. Yumaklı, "Toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, beklenen destek ödemeleriyle ilgili beklenen haberi duyurdu.
Yapılan ödemelerin çiftçilere uğurlu olmasını dileyen Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:
"Bitkisel ürün sigortası desteği 960 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 74 milyon 715 bin 893 lira, mazot ve gübre desteği 777 bin 555 lira, fındık alan bazlı gelir desteği 488 bin 552 lira olmak üzere toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz, bereketli olsun."