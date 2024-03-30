Hesaplara yattı, ödemeler başladı: Kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyasında detaylar netleşti
İstanbul'da kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyasında ödemeler başladı. Yapımına başlanan binada hak sahiplerinin parası hesaplara yatarken, detaylar da netleşti.
İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar Resmî gazetede yayımlandı.
Karara göre, İstanbul'da kentsel dönüşüm için hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek. Evi kentsel dönüşüme giren kiracılara ise bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin TL karşılıksız kira desteği verilecek. Buna göre, kentsel dönüşüm için toplam 1,5 milyon TL destek verilecek.
10 YIL VADELİ KREDİ
Yürürlüğe giren karara göre, kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak. Dönüşüme giren iş yerleri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verilecek.
'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINDA KREDİYE NE KADAR FAİZ UYGULANACAK?
Kredi borcu, her güncelleme döneminde güncelleme oranının uygulanması suretiyle güncellenecek. Güncelleme oranı ise Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre meydana gelen yıllık değişim oranının yarısını olarak baz alınacak.
KREDİ PUANINA BAKILMAYACAK
Öte yandan kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak ama kredi tutarının iki katı kadar tutarda ipotek tesis edilecek.
HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI
'Yarısı Bizden' başvurular başlarken, İstanbul’da yarısı bizden kampanyasına en çok başvuru yapılan ilçe olan Bahçelievler’de ilk yapımı başlanan binada hak sahiplerinin parası hesaplara yatıyor.
"3 YIL HİÇ BİR ŞEY UYGULANMIYOR"
Bu kampanyadan yararlanan Aziz Kaydı, "Geçen günlerde sözleşmeye gittik. Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı Kentsel dönüşüm ofisine sözleşmelerimizi imzaladık. Yarısı bizden, yarısı kredi olarak. 3 yıl sonra ödemeli sözleşmelerimizi imzaladık. 700 bin lira 3 yıl sonra memur zam yarısı gibi bir fiyat uygulanıyor. 3 yıl hiç bir şey uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞA NEFES OLDU"
Vatandaşların kampanya sayesinde büyük rahatlık yaşadığını belirten Yüklenici inşaatın Sahibi Selçuk Özer, "2023, 4’düncü ayında itibariyle buranın ruhsat başvurusunda bulundum. Bütün süreçleri tamamlayıp, projemizi gerekli mercilere ilettik. Bahçelievler Belediyenin sunmuş oldukları imkanlardan faydalandık. Bu vesile ile vatandaşlar nefes aldı. Bu hibe yarısı bizden kampanyası 700 bin lira kredi, 700 bin hibe kampanyası vatandaşa ciddi bir nefes oldu" dedi.