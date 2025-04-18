Herkesin Kullandığı Ünlü Çamaşır Deterjanı Testte Çuvalladı: Dev Marka Leke Bile Çıkaramadı

ÜNLÜ ÇAMAŞIR DETERJANLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Piyasada sıkça tercih edilen bazı büyük markalar ise hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Persil Power Bars, yıkama başına maliyeti 34 cent olmasına rağmen testten sadece "Yeterli (4,4)" notuyla çıktı. Ariel Toz Deterjan ise "Orta (2,8)" puan alarak ortalamayı ancak yakalayabildi.

En dikkat çeken sonuç ise Lenor Aprilfrisch ürününe ait oldu. Testte, beyaz çamaşırlarda leke bırakması ve mikroplastik içermesi nedeniyle "Kötü (5,1)" not alan ürün, çevre dostu olmadığı gerekçesiyle ağır eleştirildi.