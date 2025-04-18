Herkesin Kullandığı Ünlü Çamaşır Deterjanı Testte Çuvalladı: Dev Marka Leke Bile Çıkaramadı
Bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan geniş kapsamlı bir tüketici testinde 20 farklı çamaşır deterjanı tek tek incelendi. Araştırmada uygun fiyatlı market deterjanları zirveye çıkarken, hemen hemen herkesin evinde kullandığı ünlü ve pahalı çamaşır deterjanı markaları beklentilerin altında kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da yapılan geniş kapsamlı bir tüketici testinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Hemen hemen herkesin evinde kullandığı tanınmış ve yüksek fiyatlı çamaşır deterjanları, temizlik performansında beklentileri karşılayamazken, uygun fiyatlı market ürünleri kalite ve temizlik açısından zirveye yerleşti.
20 FARKLI ÇAMAŞIR DETERJANI TEKL TEK İNCELENDİ
Bağımsız denetim kuruluşu Stiftung Warentest tarafından yürütülen araştırmada 20 farklı toz deterjan test edildi. Tam 900 yıkama işlemi gerçekleştirilen çalışmada, hem lekeleri çıkarma gücü hem de çevreye olan etkileri göz önünde bulunduruldu.
Listenin en üst sırasında, dm marketinin Denkmit markası ile Lidl’ın Formil toz deterjanı yer aldı. Her iki ürün de "İyi (1,6)" puan alarak hem performansı hem fiyat/performans dengesiyle öne çıktı. Onları Domol deterjanı "İyi (1,7)” notuyla takip etti. Bu ürünlerin özellikle kırmızı şarap, reçel ve kahve gibi zorlu lekelerde son derece başarılı olduğu açıklandı.
ÜNLÜ ÇAMAŞIR DETERJANLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Piyasada sıkça tercih edilen bazı büyük markalar ise hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Persil Power Bars, yıkama başına maliyeti 34 cent olmasına rağmen testten sadece "Yeterli (4,4)" notuyla çıktı. Ariel Toz Deterjan ise "Orta (2,8)" puan alarak ortalamayı ancak yakalayabildi.
En dikkat çeken sonuç ise Lenor Aprilfrisch ürününe ait oldu. Testte, beyaz çamaşırlarda leke bırakması ve mikroplastik içermesi nedeniyle "Kötü (5,1)" not alan ürün, çevre dostu olmadığı gerekçesiyle ağır eleştirildi.
UCUZA SATILAN DETERJANLAR ZİRVEYE YERLEŞTİ
Yüksek not alan uygun fiyatlı deterjanların büyük bölümü aynı zamanda çevre dostu içeriklere sahip olmasıyla dikkat çekti. Sadece Lenor’un bazı ürünleri mikroplastik içeriği nedeniyle çevresel açıdan düşük puan aldı.
Uzmanlar, çevreye daha duyarlı çamaşır yıkama alışkanlıkları için şu pratik tavsiyeleri paylaştı:
Çamaşır makinesini tam kapasiteyle kullanın
Yıkamada 30-40°C gibi daha düşük sıcaklıkları tercih edin
Gereğinden fazla deterjan kullanmaktan kaçının
Ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırın