Herkesin Cebinde Olan Ünlü Telefon Markası Tarih Oluyor: Güncelleme İçin Son Tarih Açıklandı

MEVCUT TELEFONLARA SERVİS DESTEĞİ SÜRECEK

LG’nin açıklamasına göre, halihazırda piyasada bulunan LG telefon modelleri satışta kalmaya devam edecek. Ayrıca kullanıcıların mağdur olmaması adına servis ve yedek parça temini, anlaşmalı kanallar üzerinden sürdürülecek. Bölgesel farklılıklar olabileceğini belirten firma, satış sonrası hizmetlerin belirli süreyle devam edeceğini de duyurdu.

LG TAMAMEN KAPANMIYOR SADECE YÖN DEĞİŞTİRİYOR

LG’nin tamamen kapanması söz konusu değil. Şirket, mobil sektörden çekilse de elektrikli araç parçaları, akıllı ev sistemleri, bağlantılı cihazlar ve ses sistemleri gibi alanlarda faaliyet göstermeye devam edecek. Şirketten yapılan açıklamada, "Kablosuz hoparlör satışlarımız sürecek. Ayrıca bazı seçili ürünler için güncellemeler ve servis hizmetleri devam edecek" ifadeleri kullanıldı.