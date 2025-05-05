Herkesin Cebinde Olan Ünlü Telefon Markası Tarih Oluyor: Güncelleme İçin Son Tarih Açıklandı
Bir zamanların efsane markası LG, akıllı telefon dünyasına veda ediyor. 30 Haziran itibarıyla LG akıllı telefonlarda tüm güncelleme desteği sona erecek ancak servis ve yedek parça hizmeti bir süre daha devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Akıllı telefon dünyasında bir dönem önemli oyuncular arasında yer alan Güney Koreli teknoloji devi LG, mobil sektördeki serüvenini resmen sonlandırıyor. 2021 yılında akıllı telefon pazarından çekileceğini duyuran LG, verdiği güncelleme sözlerini de yerine getirerek sektöre tamamen veda etmeye hazırlanıyor.
30 YILLIK DEV MARKA TARİH OLUYOR
1995 yılında ilk cep telefonunu piyasaya süren ve 2010’da ilk akıllı telefonunu kullanıcılarla buluşturan LG, 30 yıla yakın bir mobil geçmişin ardından üretimi noktalıyor. 30 Haziran 2025 itibarıyla, LG akıllı telefonları için yazılım güncellemeleri de tamamen durdurulacak. Bu tarihten sonra LG telefonlar, ne kablosuz (OTA) yoluyla ne de LG Bridge uygulaması aracılığıyla herhangi bir sistem güncellemesi alamayacak.
TELEFON PİYASASINDAN ÇEKİLİYOR
Zamanında Samsung ve Apple gibi dev markalarla rekabet eden LG, 2013 yılında global pazarda güçlü bir oyuncuyken, 2020 itibarıyla pazar payı sadece yüzde 2’ye kadar geriledi. Son 6 yıl içinde yaklaşık 4.5 milyar dolarlık zarar açıklayan şirket, rekabetin gerisinde kalarak akıllı telefon arenasından çekilme kararı almıştı.
MEVCUT TELEFONLARA SERVİS DESTEĞİ SÜRECEK
LG’nin açıklamasına göre, halihazırda piyasada bulunan LG telefon modelleri satışta kalmaya devam edecek. Ayrıca kullanıcıların mağdur olmaması adına servis ve yedek parça temini, anlaşmalı kanallar üzerinden sürdürülecek. Bölgesel farklılıklar olabileceğini belirten firma, satış sonrası hizmetlerin belirli süreyle devam edeceğini de duyurdu.
LG TAMAMEN KAPANMIYOR SADECE YÖN DEĞİŞTİRİYOR
LG’nin tamamen kapanması söz konusu değil. Şirket, mobil sektörden çekilse de elektrikli araç parçaları, akıllı ev sistemleri, bağlantılı cihazlar ve ses sistemleri gibi alanlarda faaliyet göstermeye devam edecek. Şirketten yapılan açıklamada, "Kablosuz hoparlör satışlarımız sürecek. Ayrıca bazı seçili ürünler için güncellemeler ve servis hizmetleri devam edecek" ifadeleri kullanıldı.