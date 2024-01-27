'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı!
Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, emekli zammının ardından herkese 4 bin lira ek zam yapılacağını iddia ederek tarih verdi.
SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlı maaşlar hesaplara yansımadan seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi.
Seçim öncesi emeklilere seyyanen bir zam daha geleceği iddiaları gündeme geldi. Halk TV canlı yayınına katılan gazeteci İbrahim Kahveci konuşmasında SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamasına değindi ve “Herkese 4 bin TL zam yapılacak” diye konuştu.
"HERKESE 4 BİN TL ZAM YAPILACAK!"
Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren İbrahim Kahveci, "Merkez Bankası bugün yüzde 45 faizi stop edeceğini ima etti. Yani yüzde 45'te bırakacağını ima etti. Ocak ve şubat ayı enflasyonu geldiği zaman muhtemelen yüzde 80'lere yaklaşan resmi enflasyon, hissedilen enflasyonu sormuyorum, gerçek enflasyonu size bırakıyorum" ifadesini kullandı.
İbrahim Kahveci devamında şunları kaydetti:
“Bunun anlamı şu Merkez Bankası seçime kadar yumuşak faizle gidecek. Faizin oranı, tek oranı hiçbir şey ifade etmez.
Mesela Arjantin'de 45 faiz 0 faiz demektir neredeyse ama ABD'de yüzde 45 faiz felaket. Niye enflasyonla orantılarsınız. Faiz enflasyona bağlıdır.”
“Ortalama enflasyon yüzde 55-60 olacak yıl sonu enflasyonu resmi hedeflere göre yüzde 36 olacak. Bugün itibariyle söylüyorum yıl sonu enflasyonu tutmaz.
Sebebi şu: Bütçe harcamalarının seçime kadar çok açık olacağı belli. Emeklilere yüzde 37'ydi, önce 5 puan eklendi, sonra 49.25'e çıktı zam.”
“Hatırlarsanız 2023 Mayıs seçimlerinden önce dolar kuru 20 liranın altında uzun süre durmuş ama seçimden sonra aniden bilinçli bir programlı bir şekilde 26-27'lere çıkarılmış. Yüzde 30'luk enflasyonla verilen zamlar geri alınmıştır.”
“SEYYANEN ZAM YAPILACAK”
“Geçen gün Özgür Erdursun da bir kanalda bahsetti, muhtemelen emeklilere yüzde 49 zam da yetmeyecek, mart ayında 2 bin ile 4 bin arasında seyyanen, herkese 4 bin.”
“Herkese 4 bin dediğim zaman şöyle düşünün, 10 bin lira maaş alana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 40 zam olmuş oluyor, 40 bin lira emekli maaşı olana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 10.”
“Seyyanen rakam mutlak rakamdır. Bunları da verecekler muhtemelen, seçimi almak durumundalar.”
“Bu harcamalar seçim sonrası verilen zamlar enflasyon olarak geri alınmak zorunda.”