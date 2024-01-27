'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı!

“SEYYANEN ZAM YAPILACAK”

“Geçen gün Özgür Erdursun da bir kanalda bahsetti, muhtemelen emeklilere yüzde 49 zam da yetmeyecek, mart ayında 2 bin ile 4 bin arasında seyyanen, herkese 4 bin.”

“Herkese 4 bin dediğim zaman şöyle düşünün, 10 bin lira maaş alana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 40 zam olmuş oluyor, 40 bin lira emekli maaşı olana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 10.”