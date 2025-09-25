Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi
Türkiye’den gelen peş peşe iflas haberleri sektörleri altüst etmeye devam ediyor. Özellikle artan ham madde fiyatları ve yaşanan tedarik sorunu şirketleri mali krize sokarken gelen son dakika bilgisi herkesi şoke etti. Herkes tarafından biliniyorlardı. Türkiye’nin iki tekstil devi iflas etti. Binlerce çalışan kapı dışarı edildi. İşte son dakika iflas haberinin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu tekstilde büyük yaraların açılmasına neden olmaya devam ediyor.
TÜRKİYE’NİN İKİ TEKSTİL DEVİ İFLAS ETTİ
Son olarak Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve bölgenin önde gelen tekstil firmaları arasında yer alan Lider Cansu Tekstil ile İstanbul merkezli Ceres Tekstil iflas etti.
Ekonomik darboğaz nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato talebine başvuran Lider Cansu Tekstil ve bağlı şirketi Asya Moda Tekstil için 1 yıllık kesin mühlet çıkmıştı.
Ancak son duruşmada mahkeme, şirket sahiplerine konkordato reddine hükmederken iki şirket için ise iflas kararı verdi.
İstanbul merkezli Ceres Tekstil için de İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında verilen tüm tedbir kararlarını kaldırarak iflasını kararlaştırdı.