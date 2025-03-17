Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor

Ürünün perakendecisi tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle Lokumella Mini Fıstık Barlarını acil olarak toplatma kararı aldık. İçeriğinde belirtilmeyen süt bulunuyor ve bu durum alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Eğer ürünü satın aldıysanız ve süt alerjiniz varsa, lütfen tüketmeyin ve en yakın TK Maxx veya Homesense mağazasına iade edin. İade edilen ürünler için tam ücret iadesi veya değişim yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.