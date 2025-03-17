Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor
Yurt dışında her markette satılan ünlü çikolatalı atıştırmalık Lokumella Mini Fıstık Barları, acil olarak geri çağrıldı. Ürünlerin üzerine, tüketilmemesi gerektiğini belirten “Yemeyin” uyarısı eklendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışında birçok mağazada satılan popüler çikolatalı atıştırmalık Lokumella Mini Fıstık Barları, süt alerjisi riski nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. Ürünlerin üzerine, tüketilmemesi gerektiğini belirten "Yemeyin" uyarısı eklendi.
Yetkililer, ürünlerin içeriğinde etikette belirtilmeyen süt izleri bulunduğunu ve bu durumun süt alerjisi ya da laktoz intoleransı olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabileceğini belirtti. Geri çağrılan ürünlerin Ocak ve Mart 2025 tarihlerinde satılan iki farklı partiye ait olduğu açıklandı.
Ürünün perakendecisi tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle Lokumella Mini Fıstık Barlarını acil olarak toplatma kararı aldık. İçeriğinde belirtilmeyen süt bulunuyor ve bu durum alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Eğer ürünü satın aldıysanız ve süt alerjiniz varsa, lütfen tüketmeyin ve en yakın TK Maxx veya Homesense mağazasına iade edin. İade edilen ürünler için tam ücret iadesi veya değişim yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.