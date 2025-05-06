Her Evde Kullanılan Ünlü Çaydanlık Markası Zehir Saçıyor: Tüm Satışları Durduruldu

Hollanda’da satışı yapılan Crofton markalı dökme demir çaydanlıklar, içerdikleri tehlikeli maddeler nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Beyaz, altın ve siyah renkli modelleriyle dikkat çeken ürünlerin, güvenlik testlerinden geçemediği ve insan sağlığını tehdit ettiği açıklandı.