Her Evde Kullanılan Ünlü Çaydanlık Markası Zehir Saçıyor: Tüm Satışları Durduruldu
Hemen hemen her evde kullanılan Crofton markalı dökme demir çaydanlıklar, sıcak suya ağır metal sızdırdığı gerekçesiyle Hollanda’da geri çağrıldı. Uzmanlar, ürünün uzun vadede zehirlenmeye yol açabileceği konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda’da satışı yapılan Crofton markalı dökme demir çaydanlıklar, içerdikleri tehlikeli maddeler nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Beyaz, altın ve siyah renkli modelleriyle dikkat çeken ürünlerin, güvenlik testlerinden geçemediği ve insan sağlığını tehdit ettiği açıklandı.
ALDI Hollanda tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çaydanlıkların Billiet-Vanlaere NV firması adına satışa sunulduğu belirtildi. Ancak gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde, ürünlerin sıcaklıkla temas ettiğinde suya ağır metaller saldığı tespit edildi.
ZEHİRLENMEYE YOL AÇIYOR
Uzmanlar, bu metallerin suya karışması durumunda uzun vadede toksik etki oluşturabileceği ve zehirlenmeye yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Gıda güvenliği standartlarına uymayan bu ürünlerin derhal kullanım dışı bırakılması çağrısı yapıldı.
ALDI yetkilileri, tüketicilere söz konusu çaydanlıkları kesinlikle kullanmamaları yönünde net bir uyarıda bulunarak, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekti.