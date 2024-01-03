Hepsi kalem kalem değişiyor: Kıdem tazminatı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI

Öte yandan 6 aylık enflasyona ek olarak muhtemel yapılabilecek 10-12 puanlık refah payı ile yüzde 50 artması beklenen emekli maaşı zammı, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.