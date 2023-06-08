'Hepimiz Mehmet Şimşek'e yardım etmeliyiz' diyen Özgür Demirtaş'a tepki yağdı: 'Beşli çete yardım etsin'

"MEHMET ŞİMŞEK’E YARDIM ETMELİYİZ"

Doların artışı ile ilgi olarak ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için "Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim." çağrısında bulundu.