'Hepimiz Mehmet Şimşek'e yardım etmeliyiz' diyen Özgür Demirtaş'a tepki yağdı: 'Beşli çete yardım etsin'
Sosyal medyada "Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız" diyen ekonomist Özgür Demirtaş'a tepki yağdı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından yeni kabinede ekonominin başına Mehmet Şimşek getirildi. Piyasalarda yükseliş şiddetlenirken dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
"MEHMET ŞİMŞEK’E YARDIM ETMELİYİZ"
Doların artışı ile ilgi olarak ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için "Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim." çağrısında bulundu.
Demirtaş'ın söz konusu paylaşımına tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları...