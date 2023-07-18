Hem dolar hem altın için iki dev kurumdan peş peşe duyuru: '6-12 ay içinde...'

Ekonomistler gelen verilerden yola çıkarak yaptığı değerlendirmesinde bankanın enflasyon ile mücadelede olumlu sonuçlar almayı başardığını ifade ediyor. Ancak yine de çekirdek enflasyonun görece yüksek olması gibi unsurlar nedeniyle Fed’in faiz patikasında dikkatli ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyorlar.