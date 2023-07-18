Hem dolar hem altın için iki dev kurumdan peş peşe duyuru: '6-12 ay içinde...'
Citibank gelecek 6-12 ay içinde ons altın fiyatı için 2100 dolarlık rekor seviyede bir tahmininde bulundu. BofA Securities de dolar/TL kurunun yıl sonuna kadar 31 TL seviyesine geleceğini öngördü.
Geçtiğimiz hafta ABD manşet enflasyon ve çekirdek enflasyon verisi beklentilerin altında açıklanınca ABD Merkez Bankası Fed’in Temmuz ayındaki toplantıda faizi artırıp sonrasında aceleci olmayacağı beklentisi fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Fed yaklaşık 1.5 yıldır sıkılaştırıcı faiz politikaları ile enflasyonu azaltmaya çalışıyordu.
Ekonomistler gelen verilerden yola çıkarak yaptığı değerlendirmesinde bankanın enflasyon ile mücadelede olumlu sonuçlar almayı başardığını ifade ediyor. Ancak yine de çekirdek enflasyonun görece yüksek olması gibi unsurlar nedeniyle Fed’in faiz patikasında dikkatli ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyorlar.
FED FAİZ KARARI 26 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK
ABD enflasyon verisi sonrası Fed’in faizde zirve seviyeye yakın olduğu kaydedilirken bu noktada gözler 26 Temmuz’daki karara çevrildi. Haziran ayında Fed Başkanı Powel’ın açıklamaları üyelerin yıl sonuna kadar iki faiz artırımını üzerinde mutabık kaldıkları yönünde olmuştu.
26 Temmuz’da yapılacak Fed toplantısında 25 baz puan artırımına piyasa neredeyse kesin gözüyle bakarken, Powell’ın karar ardından yapacağı açıklamaların daha kritik rolde olacağı ifade ediliyor.