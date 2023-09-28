'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı!

Katılım endeksi, Türkiye’de islami finans piyasasına uygun şirketleri kapsıyor ve endekste yer alan şirketler faizsizlik prensiplerine göre çalışıyor. Faizin yanında diğer İslami koşullara uygun olarak çalışmayan şirketler katılım endeksine dahil edilmiyor.