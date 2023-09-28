'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı!
Borsa İstanbul, katılım endekslerinde yapılan değişiklikleri KAP'a bildirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören 12 şirket Katılım Endeksi'ne dahil edilirken 52 şirket Katılım Endeksi'nden çıkarıldı.
Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı paylaşımda katılım endeksine alınacak ve çıkarılacak şirketleri açıkladı. BIST katılım endekslerinin 01.10.2023 – 30.04.2024 dönemini kapsayacağı belirtildi.
Katılım endeksi, Türkiye’de islami finans piyasasına uygun şirketleri kapsıyor ve endekste yer alan şirketler faizsizlik prensiplerine göre çalışıyor. Faizin yanında diğer İslami koşullara uygun olarak çalışmayan şirketler katılım endeksine dahil edilmiyor.
Yapılan açıklamaya göre BIST Katılım Tüm Endeksine Arzum Ev Aletleri (ARZUM), Anadolu Isuzu (ASUZU), Fade Gıda (FADE), Frigo Pak Gıda (FRIGO), Göltaş Çimento (GOLTS), Gur-sel Turizm Taşımacılık (GRSEL), Kafein Yazılım (KFEIN), Logo Yazılım (LOGO), Parsan (PARSN), Sanel Mühendislik (SANEL), Vestel (VESTL) ve Ziraat GMYO (ZRGYO) alındı.
BIST Katılım 100 Endeksine katılan şirketler arasında Anadolu Isuzu (ASUZU), CW Enerji (CWENE), Formet Metal ve Cam (FORMT), Kaleseramik (KLSER), Koza Polyester (KOPOL) , Logo Yazılım (LOGO) ve Vestel (VESTL) dikkat çekti.